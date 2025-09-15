छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं विकास शील, कभी भी आदेश हो सकता है जारी
1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकास शील को एडीबी मनीला से रिकॉल कर लिया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 15, 2025 at 7:39 AM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के सत्ता गलियारों में इन दिनों बड़ी हलचल है. 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकास शील छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं. भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 12 सितंबर को उनका रिकॉल आदेश जारी किया था.इसके बाद मात्र 24 घंटे में ही उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), मनीला से औपचारिक रूप से रिलिव कर दिया गया, जहां वे कार्यकारी निदेशक के सलाहकार पद पर तैनात थे. अगले ही दिन उनके सम्मान में विदाई कार्यक्रम भी आयोजित हुआ. अब सिर्फ औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है और संभावना है कि अगले सप्ताह तक वे रायपुर पहुंचकर कार्यभार संभाल लेंगे.
'पावर पेयर' का प्रशासनिक सफर: विकास शील की पत्नी और 1994 बैच की ही आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग में पदस्थ किया गया है. इससे पहले वे डीएमईओ (DMEO) की महानिदेशक थीं. प्रशासनिक हलकों में इस दंपत्ति को 'पावर पेयर' कहा जाता है और अब दोनों क्रमशः दिल्ली और रायपुर से जिम्मेदारियां निभाएंगे.
रजत जयंती वर्ष में अहम जिम्मेदारी: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25वें वर्ष (रजत जयंती वर्ष) में प्रवेश कर रहा है. इस समय राज्य में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने और बस्तर में औद्योगिक निवेश के नए दौर को आगे बढ़ाने की चुनौती है. ऐसे समय में विकास शील का अनुभव राज्य को सशक्त प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करेगा. माना जा रहा है कि केंद्र और मनीला में उनकी कार्यशैली राज्य शासन में वैश्विक स्तर की व्यवस्थाओं को लागू करने में सहायक होगी.
संतुलित और विविधतापूर्ण करियर: विकास शील ने अपने तीन दशक के प्रशासनिक करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं है. कोरिया, बिलासपुर और रायपुर के कलेक्टर रहते हुए उल्लेखनीय कार्य किया. राज्य सचिवालय में स्कूल शिक्षा, खाद्य, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला. केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) रहते हुए कोविड-19 महामारी की तैयारियों में प्रमुख भूमिका निभाई. जल शक्ति मंत्रालय में जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक रहते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को गति दी. जनवरी 2024 में तीन साल के लिए मनीला स्थित ADB में डेपुटेशन पर गए, लेकिन महज नौ माह में राज्य सरकार की आवश्यकता के चलते उन्हें वापस बुला लिया गया.
विकास शील की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि: 1969 में जन्मे विकास शील मूल रूप से इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के हैं. उन्होंने बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) और मास्टर्स (इलेक्ट्रिकल) की डिग्री लेने के बाद 4 सितंबर 1994 को भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की थी. तीन दशकों में उन्होंने तकनीकी दक्षता और प्रशासनिक अनुभव का अनोखा संगम पेश किया है.
अमिताभ जैन का 30 सितंबर को कार्यकाल होगा समाप्त: छत्तीसगढ़ प्रशासनिक हलकों में बड़े बदलाव की आहट तेज हो गई है. वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन का सेवा विस्तार 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. उनका नियमित कार्यकाल 30 जून को पूरा हो गया था, जिसके बाद उन्हें सरकार की ओर से तीन महीने का सेवावृद्धि दिया गया था.
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव (2000 से अब तक):अब तक छत्तीसगढ़ के गठन साल 2000 से लेकर अब तक 12 मुख्य सचिव हो चुके हैं.
1. अरुण कुमार – 30 अक्टूबर 2000 से 31 जनवरी 2003
2. एस.के. मिश्रा – 31 जनवरी 2003 से 30 जून 2004
3. ए.के. विजयवर्गीय – 1 जुलाई 2004 से 7 नवंबर 2005
4. आर.पी. बागी – 7 नवंबर 2005 से 31 जनवरी 2007
5. शिवराज सिंह – 31 जनवरी 2007 से 31 जुलाई 2008
6. पी. जॉय उमेन – 31 जुलाई 2008 से 7 फरवरी 2012
7. सुनील कुमार – 7 फरवरी 2012 से 28 फरवरी 2014
8. विवेक ढांड – 28 फरवरी 2014 से 11 जनवरी 2018
9. अजय सिंह – 11 जनवरी 2018 से 2 जनवरी 2019
10. सुनील कुजूर – 2 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019
11. आर.पी. मंडल – 31 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2020
12. अमिताभ जैन – 1 दिसंबर 2020 से (कार्यकाल जारी, 30 जून 2025 को रिटायरमेंट, इसके बाद 3 माह का सेवा विस्तार 30 सितंबर 2025 तक)