चुंबन वाले बयान पर गरमाई सियासत, विजय शाह ने विजयवर्गीय का किया समर्थन
खंडवा पहुंचे जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह बोले हमारी संस्कृति बहन का चुंबन लेने की इजाजत नहीं देती, यह भारतीय संस्कारों के विपरीत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 11:48 PM IST
खंडवा : मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बयान को लेकर गरमा गई है. कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व उनकी बहन प्रियंका गांधी को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. अब इस बयान को लेकर पार्टी के एक और कद्दावर मंत्री विजय शाह खुलकर समर्थन में सामने आए हैं.
हमारी संस्कृति बहन का चुंबन लेने की इजाजत नहीं देती : शाह
खंडवा पहुंचे जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा, '' भारतीय संस्कृति और सभ्यता भाई-बहन के रिश्ते को पवित्र मानती है. हमारी संस्कृति बहन का चुंबन लेने की इजाजत नहीं देती. यह आचरण भारतीय संस्कारों और परंपरा के विपरीत है.'' दरसअल मंत्री विजय शाह खंडवा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. उन्होंने यहां मंच से सरकार की उपलब्धियां ओर हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया.
खंडवा में मीडिया के सवाल पर शाह का अनोखा जवाब
मीडिया के पूछे गए सवाल के बाद उन्होंने (उनके पास बैठी खंडवा विधायक की तरफ इशारा करते हुए) कहा कि ये सगी बहन भी हैं तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुंबन लूंगा? यह हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता नहीं सिखाती है.
उन्होंने आगे कहा, '' भारतीय परंपरा, रीति-रिवाज और संस्कार हमें ऐसा व्यवहार नहीं सिखाते. यदि कोई इस तरह की बातों को सही मानता है, तो उसे अपने घर तक सीमित रखना चाहिए, न कि सार्वजनिक मंच पर. शाह ने यह भी जोड़ा कि भारतीय संस्कृति पर आघात करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
क्या है चुंबन विवाद?
दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब शाजापुर के एक कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज विपक्ष का नेतृत्व ऐसे नेता के हाथों में है, जो अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करता है. इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया और आरोप लगाया कि भाजपा नेता भाई-बहन के रिश्ते को अपमानित कर रहे हैं.
- प्रियंका-राहुल पर विवादित बयान, कांग्रेस में गुस्सा, विजयवर्गीय बोले: 'मैं भी चूमता हूं अपनी बहन का सिर'
- कैलाश विजयवर्गीय का मीडिया से सवाल, क्या आप चौराहे पर करते हो ऐसे आलिंगन?
हालांकि, बढ़ते विवाद को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनका आशय किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं भी अपनी बहन के माथे को सम्मानपूर्वक चूमते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे प्रदर्शन भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं.
विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेसी आक्रामक
इधर, कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई है. खंडवा शहर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल-प्रियंका की करीबी नेता प्रतिभा रघुवंशी ने कहा, '' भाजपा मंत्रियों के बयान भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान हैं. कांग्रेस पार्टी चौराहों पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन करेगी और जनता को दिखाएगी कि भाजपा नेता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं.''