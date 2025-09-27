ETV Bharat / state

रामानुजगंज में रावण दहन की तैयारी, बन रहा 60 फीट का पुतला लेकिन बारिश डाल सकती है खलल

अलग-अलग जगह आयोजन: रामानुजगंज में हाई स्कूल मैदान और राम मंदिर कन्हर नदी के तट पर दशानन रावण का पुतला बंगाली कारीगरों के द्वारा तैयार किया जा रहा है. जबकि हाई स्कूल में सूरजपुर जिले से आए हुए बंगाली कारीगरों की टीम करीब 60 फीट का रावण पुतला तैयार करते हुए अंतिम स्वरुप देने में कारीगर जुटे हुए हैं.

बलरामपुर: विजयादशमी का त्यौहार नजदीक आ चुका है, 2 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर दशहरा का पर्व मनाया जाएगा. जिले के रामानुजगंज में परंपरागत रूप से दशहरा पर रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं. हालांकि इस साल रावण दहन पर बारिश का खलल पड़ सकता है.

हम पिछले 15 साल से यहां हर साल रावण का पुतला बना रहे हैं, रावण पुतला बनाने में बांस, कांटी, सुतली रस्सी, कपड़ा, पट्टी ये सबका काम होता है. इस बार यहां 60 फीट का रावण बना रहे हैं- कारीगर सुबल मिर्धा

बन रहा 60 फीट का पुतला लेकिन बारिश डाल सकती है खलल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रावण दहन पर बारिश का साया: शारदीय नवरात्र के दौरान झमाझम बारिश लगातार जारी है जिससे दशहरा और रावण दहन में भी बारिश के कारण खलल पड़ने संभावना बनी हुई है. कारीगर ने कहा कि बारिश में बहुत परेशानी हो रही है. हर दिन पानी बरस रहा है, पुतला को ढंककर जितना बन सकता है, कर रहे हैं. अगर दशहरा के दिन रावण दहन के दौरान बारिश होती है तो बहुत समस्या हो सकती है.

हजारों की संख्या में रावण दहन देखने पहुंचते हैं लोग: रामानुजगंज में दशहरा और रावण दहन देखने के लिए शहर के साथ ही आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे ताकि शांति पूर्ण तरीके से सभी आयोजन संपन्न हो सके.