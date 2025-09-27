ETV Bharat / state

रामानुजगंज में रावण दहन की तैयारी, बन रहा 60 फीट का पुतला लेकिन बारिश डाल सकती है खलल

नवरात्रि के समय में झमाझम बारिश हो रही है. रावण दहन के दिन भी बारिश के आसार हैं.

vijayadashmi 2025 ramanujganj
रामानुजगंज में रावण दहन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: विजयादशमी का त्यौहार नजदीक आ चुका है, 2 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर दशहरा का पर्व मनाया जाएगा. जिले के रामानुजगंज में परंपरागत रूप से दशहरा पर रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं. हालांकि इस साल रावण दहन पर बारिश का खलल पड़ सकता है.

अलग-अलग जगह आयोजन: रामानुजगंज में हाई स्कूल मैदान और राम मंदिर कन्हर नदी के तट पर दशानन रावण का पुतला बंगाली कारीगरों के द्वारा तैयार किया जा रहा है. जबकि हाई स्कूल में सूरजपुर जिले से आए हुए बंगाली कारीगरों की टीम करीब 60 फीट का रावण पुतला तैयार करते हुए अंतिम स्वरुप देने में कारीगर जुटे हुए हैं.

हम पिछले 15 साल से यहां हर साल रावण का पुतला बना रहे हैं, रावण पुतला बनाने में बांस, कांटी, सुतली रस्सी, कपड़ा, पट्टी ये सबका काम होता है. इस बार यहां 60 फीट का रावण बना रहे हैं- कारीगर सुबल मिर्धा

vijayadashmi 2025 ramanujganj
बन रहा 60 फीट का पुतला लेकिन बारिश डाल सकती है खलल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रावण दहन पर बारिश का साया: शारदीय नवरात्र के दौरान झमाझम बारिश लगातार जारी है जिससे दशहरा और रावण दहन में भी बारिश के कारण खलल पड़ने संभावना बनी हुई है. कारीगर ने कहा कि बारिश में बहुत परेशानी हो रही है. हर दिन पानी बरस रहा है, पुतला को ढंककर जितना बन सकता है, कर रहे हैं. अगर दशहरा के दिन रावण दहन के दौरान बारिश होती है तो बहुत समस्या हो सकती है.

हजारों की संख्या में रावण दहन देखने पहुंचते हैं लोग: रामानुजगंज में दशहरा और रावण दहन देखने के लिए शहर के साथ ही आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे ताकि शांति पूर्ण तरीके से सभी आयोजन संपन्न हो सके.

रायपुर में तैयार हो रहा 'रावण', पुरंदर मिश्रा बोले- “श्री राम विजयादशमी” के रूप में मनाया जाएगा दशहरा
भारी बारिश में मां दतेश्वरी मंदिर के लिए निकले पदयात्री, नहीं रुक रहा भक्तों का उत्साह
बेमौसम बारिश ने बढ़ाई कुम्हारों की परेशानी, नहीं सूख रहे दीये कैसे होगी कमाई

For All Latest Updates

TAGGED:

RAVAN PUTMA MAKING IN RAMANUJGANJRAMANUJGANJ RAIN WEATHERरामानुजगंज में रावण दहन की तैयारी60 फीट का पुतलाVIJAYADASHMI 2025 RAMANUJGANJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.