विजयादशमी 2025: जशपुर में राजपरिवार की 27वीं पीढ़ी ने किया अनुष्ठान, भव्य झांकी और शोभा यात्रा

जशपुर दशहरा रियासतकालीन सामाजिक संगठन की मिशाल माना जाता है.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
जशपुर में राजपरिवार की 27वीं पीढ़ी ने किया अनुष्ठान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 4:55 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 6:19 PM IST

तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट

जशपुर: वैसे तो हर जगह रावण दहन और कर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है लेकिन जशपुर में निकलने वाली झांकी और शोभा यात्रा की परंपरा रियासतकाल से जुड़ी है. गाजे बाजे, ऊंट घोड़ों के दल और बड़े-बड़े रथ के साथ राजपरिवार के लोगों को पूजा और बाकी परंपरा निभाते देख आप बिल्कुल रियासतकाल में ही पहुंच जाएंगे. क्योंकि ये परंपरा उसी तरह से 27 पीढ़ियों से चली आ रही है.

जशपुर में रियासतकालीन दशहरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर वर्ग की बराबर जिम्मेदारी: यहां का दशहरा राजपरिवार के साथ मनाया जाने वाला सभी वर्ग समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है. जो अनूठी वनवासी परंपरा से जुड़ा है. रियासत काल में जनजातीय समुदाय और तात्कालीन राजाओं के बीच बहुत ही अच्छा संबंध और और मजबूत सामंजस्य था. दस दिनों तक चलने वाले इस महा उत्सव में हर रीति रिवाज में समाज के सभी वर्गं की बराबर की भागीदारी थी. नवरात्र के पहले दिन से लेकर रावण दहन तक के हर अनुष्ठान में समाज के हर वर्ग को जो जिम्मेदारी बांटी गई थी, उसे आज भी निभाया जा रहा है. यहां, बैगा और पुजारी से लेकर आचार्य तक किसी एक की भी अनुपस्थिति होती है तो उत्सव अधूरा माना जाता है.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
राजपरिवार की 27वीं पीढ़ी ने किया अनुष्ठान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजा सुजान राय के समय से दशहरा: जशपुर रियासत यश प्रताप सिंह जूदेव, विजय आदित्य सिंह जूदेव और शौर्य प्रताप सिंह जूदेव का मानना है कि 800 से हजार साल के आस पास से यह दशहरा यहाँ मनाया जाता है. उनका कहना है कि पहले यहां डोम राजाओं का राज था जिन्हें हमारे पूर्वज राजा सुजान राय ने हरा कर हजार साल पहले इस दशहरे की शुरुआत की थी.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
अस्त्र-शस्त्रों की पूजा की जाती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परंपरा को संजोने की अनोखी पहल: दशहरा उत्सव जशपुर का महाउत्सव इसलिए भी है क्योंकि इस उत्सव में धर्म, जाति, संप्रदाय के बंधनों को काफी पीछे छोड़ यहां के निवासी एक स्थान पर सद्भावना पूर्वक एकत्रित होते हैं. असत्य पर सत्य की जीत के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं. उत्सव में उत्साह सिर्फ रावण वध का नहीं बल्कि आधुनिकता में इस परंपरा को बचाए रखने का भी होता है.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
निकली भगवान बालाजी की भव्य सवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनुष्ठान विश्व कल्याण के लिए: नवरात्र के पहले दिन से शुरू होने वाले अनुष्ठान का विशेष महत्व है. जशपुर रियासत की सत्ता को संचालित करने वाले देव बालाजी भगवान के मंदिर और काली मंदिर से अस्त्र-शस्त्रों को लाकर पूजा की जाती है. राजपुरोहित पंडित विनोद मिश्रा ने बताया कि यह अनुष्ठान विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ राज परिवार के सदस्यों, आचार्यं, बैगाओं और नागरिकों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है. झांकी के रूप में पक्की डाड़ी से पवित्र जल गाजे-बाजे के साथ देवी मंदिर में लाया जाता है, जहां कलश स्थापना कर अखंड दीप प्रज्वलित की जाती है.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
झांकी और शोभा यात्रा की परंपरा रियासतकाल से जुड़ी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियमित रूप से 21 आचार्य के मार्गदर्शन में राज परिवार के सदस्य सहित नगर और गांवों से आए श्रद्वालु मां दुर्गा की उपासना वैदिक, राजसी और तांत्रिक हर विधि से करते हैं. अनुष्ठान में पूरे नवरात्र तक हजारों की संख्या में श्रद्वालु शामिल होते हैं.- राजपुरोहित पंडित विनोद मिश्रा

800 साल पुराना मंदिर मां काली का: नवरात्र की पूजा यहां के 800 साल पहले स्थापित काली मंदिर से होती है, जहां 21 आचार्य हर दिन विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान करते हैं. इस मंदिर की स्थापना राज परिवार ने की थी, जिसमें मां काली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य खगेश्वर मिश्रा के द्वारा की गई थी. यहां हर एक त्योहार में नगरवासियों और जनजातियों में पूजा पद्धति में कुछ विभिन्नतांए हैं, लेकिन दशहरा महोत्सव में बैगा, पुजारी, आचार्य सभी एक परंपरा का निर्वहन करते हैं.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
मां काली का ये मंदिर 800 साल पुराना बताया जाता है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियमित हवन पूजन: नवरात्र के दौरान मां काली और बालाजी मंदिर में नियमित रूप से हवन, पूजन में श्रद्वालु लीन रहते हैं, वहीं षष्ठी के दिन वन दुर्गा को दशहरा के अवसर के लिए आमंत्रण दिया जाता है. आमंत्रण के लिए षष्ठी के दिन शाम में विशेष झांकी निकलती है, जो देवी मंदिर से लगभग दो किलोमीटर पर स्थिति ग्राम जुरगुम जाती है.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
राजपरिवार के लोगों को पूजा और बाकी परंपरा निभाते देख आप बिल्कुल रियासतकाल में ही पहुंच जाएंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां काली से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं जानिए: वन दुर्गा के साथ मां काली की सेना के रूप में 64 योगिनियों को भी आमंत्रण दिया जाता है. योगिनियों के साथ वे बुरी आत्माएं आमंत्रित होती हैं, जिन्हें सतकर्मों के लिए मां काली ने अपने नियंत्रण में ले लिया था. मान्यता है कि यहां पर तांत्रिक बेल का पेड़ है, जिसमें आम के पौधे भी उगे हैं. षष्ठी के दिन आमंत्रण देने के बाद वन दुर्गा को सप्तमी के दिन लेने के लिए भी आचार्य झांकी के साथ जाते हैं. यहां से सप्तमी के दिन वन दुर्गा के प्रतीक के रूप में बेल के फल को लाया जाता है और उसे देवी मंदिर में स्थापित कर पूजा की जाती है. इन सभी परंपराओं का निर्वहन इस वर्ष भी किया गया.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
झांकी और शोभा यात्रा की परंपरा रियासतकाल से जुड़ी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निकली भगवान बालाजी की भव्य सवारी: विजयादशमी के दिन हजारों की संख्या में श्रद्वालु जिले भर से यहां के बालाजी मंदिर में एकत्रित हुए और भगवान बालाजी की विशेष पूजा अर्चना के बाद उन्हें लकड़ी से बने विशेष रथ में स्थापित किया जाता है. एक रथ में जहां भगवान होते हैं, वहीं दूसरे रथ में पुरोहित और राज परिवार के सदस्य होते हैं. शोभा यात्रा यहां के रणजीता स्टेडियम पहुंची. इस स्थान को पहले रैनी डांड कहा जाता है. रणजीता मैदान में नगर के विभिन्न स्थलों से निकली मां दुर्गा की शोभा यात्रा भी पहुंचती है, यहां कृत्रिम लंका का निर्माण किया जाता है, जिसमें भव्य रावण सहित कुंभकर्ण, मेघनाथ और अहिरावण के पुतले जलाए जाते हैं.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
झांकी और शोभा यात्रा की परंपरा रियासतकाल से जुड़ी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नीलकंठ दर्शन की मान्यता: लंका दहन के बाद अपराजिता पूजा होती है जिसके बाद दशहरा के दिन अंतिम कार्यक्रम के रूप में रणजीता मैदान में भगवान के रथ से नीलकंठ पक्षी के उड़ाने की पंरपरा है. इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है. इसके पीछे मान्यता है कि रावण वध के समय रावण ने हनुमान को उनके वास्तवित रूप में पहचान लिया था और हनुमान ने शिव के नीलकंठ रूप में दर्शन दिए थे. इसके बाद ही रावण को मुक्ति मिली थी.

Jashpur Dussehra Royal Ritual
जशपुर दशहरा रियासतकालीन सामाजिक संगठन की मिशाल माना जाता है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां के लोगों की मान्यता है कि यदि नीलकंठ पूर्व और उत्तर की ओर उड़ता है तो पूरे विश्व के लिए यह वर्ष शुभ होता है, वहीं नीलकंठ अगर अन्य दिशाओं की ओर उड़ता है तो प्राकृतिक आपदाओं सहित अन्य परेशानियों का संकेत होता है. नीलकंठ को राजपरिवार के सदस्यों द्वारा उड़ाया जाता है.

