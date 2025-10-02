ETV Bharat / state

विजयादशमी 2025: जमकर बारिश से भीगे रावण का दहन होना मुश्किल, कहीं ढांचा बिगड़ा तो कहीं मैदान खाली

कोरबा में दशहरा के दिन बारिश से त्योहार के मजा तो किरकिरा हुआ ही साथ ही कई जगह नुकसान भी हुआ.

जमकर बारिश से भीगे रावण का दहन होना मुश्किल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 9:01 PM IST

कोरबा: दशहरा के दिन हुई जमकर बारिश ने त्योहार का मजा किरकिरा कर दिया. दशहरा उत्सव समितियों ने रावण दहन के समय में फेरबदल किया, लेकिन एन वक्त पर हुई बारिश से अधिकतर स्थानों पर रावण के पुतले भीग गए हैं. सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर रहो हैं कि कलयुग का रावण दहन होकर नहीं, बल्कि पानी में डूब कर प्राण त्याग देगा. इसी तरह की परिस्थितियां दशहरा के दिन निर्मित भी हुई हैं.

कोरबा में दशहरा के दिन बारिश से त्योहार का मजा किरकिरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पानी में धुल गए रावण के सिर: कोरबा जिले के एनटीपीसी और लाल मैदान के दशहरा उत्सव काफी मशहूर हैं. लाल मैदान का दशहरा उत्सव प्रदेश भर में प्रख्यात है. यहां पावर कंपनी के इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ ने मिलकर इस वर्ष 120 फीट ऊंचा रावण बनाया था. बारिश के बाद रावण के 10 में से 1-2 सिर ही सही सलामत हैं बाकी के सिर पानी में धुल गए हैं. रावण दहन के समय को बढ़ाया गया है ताकी रावण दहन कार्यक्रम हो सके.

पानी में धुल गए रावण के सिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैदान खाली दिखा: कोरबा जिले में दशहरा के दिन गुरुवार को जमकर बरसात हुई. एक दिन पहले बुधवार को भी बारिश हुई थी. इस दिन भी कई स्थानों पर रावण के ढांचे बिगड़ गए थे. घंटाघर का रावण पूरी तरह से ढह गया था, जिसे गुरुवार को फिर से बनाया गया, लेकिन दूसरे दिन भी बारिश होने की वजह से ढांचा बिगड़ गया. एनटीपीसी के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एनटीपीसी के कर्मचारी और अधिकारी रावण के पुतले को ठीक करने में लगे हुए हैं. मैदान पूरी तरह से खाली दिखा.

बारिश के बाद दशहरा मैदान खाली दिखा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीजल छिड़का जा रहा: लाल मैदान का दशहरा उत्सव प्रदेश भर में प्रख्यात है. यहां इंजीनियर मिलकर रावण तैयार करते हैं. प्लांट से निकले स्क्रैप से लोहे के ढांचे से रावण तैयार होता है. ढांचा तो सही सलामत खड़ा है, लेकिन रावण के 10 सर में से एक दो कर ही सही सलामत बच्चे हैं. 120 फीट रावण का पुतला भी गीला हो चुका है, जिसके कारण रावण पर डीजल का छिड़काव किया गया है, ताकि रावण दहन का कार्यक्रम पूरा किया जा सके.

मैदान को सुखाने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैदान को सुखाने की कोशिश: लाल मैदान में लेजर शो के साथ आकर्षक आतिशबाजी का इंतजाम किया गया था लेकिन पटाखे भी गीले हो गए हैं, लेजर शो का भी हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है. हालांकि दशहरा उत्सव समिति ने काफी प्रयास किया है, मैदान को सुखाया जा रहा है. रावण दहन के समय का बढ़ाया गया है, समिति का कहना है कि किसी भी हाल में रावण दहन होकर रहेगा.

ठेले वालों को हुआ नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में लगभग 55 स्थान पर रावण दहन: ऊर्जाधानी कोरबा में छोटे-बड़े सब मिलकर दशहरा के दिन लगभग 55 स्थान पर रावण दहन किया जाता है. इसमें जमनीपाली से लेकर कोरबा की पुरानी बस्ती, घंटाघर, आरपी नगर, शिवाजी नगर सहित कटघोरा और कोलांचल के कई क्षेत्र शामिल हैं. गुरुवार को दोपहर के बाद से ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया था. काफी तेज बारिश हुई जिसके कारण लगभग सभी स्थानों पर पुतले भीग गए. कुछ समितियों ने तो रावण दहन का कार्यक्रम पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है, एन वक्त पर हुई तेज बारिश ने त्यौहार की तैयारी पर काफी खलल डाला है.

कई जगह नुकसान भी हुआ. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेले वालों को हुआ नुकसान: दशहरा उत्सव मैदान और इसके आसपास बड़े पैमाने पर स्ट्रीट फूड और इस तरह के ठेले लगाए जाते हैं. ये सभी वो व्यापारी हैं, जो रोज अपने ठेले लगाकर परिवार का पेट पालते हैं. सामान्य परिवार दशहरा के मौके पर जब मैदान पहुंचते हैं, तब ऐसे त्योहार छोटे व्यापारियों को अच्छी कमाई का जरिया बनते हैं. कई लोगों ने समोसे, बड़े, दोसा और इस तरह के फूड के रॉ मैटेरियल तैयार कर बड़े पैमाने पर तैयारी की थी. अब उनकी सारी तैयारी पर खराब मौसम ने पानी फेर दिया है. अच्छा खासा नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ रहा है.

आमतौर पर शाम के 6 बजे से ही दशहरा मैदानों में भीड़ लगना शुरू हो जाती है. लाल मैदान में तो भीड़ इतनी हो जाती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं रहती. सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं. बैरिकेड लगाकर लोगों को दूर से ही रोक दिया जा जाता है, लेकिन इस बार के दशहरा में लोगों की भीड़ मैदान तक नहीं पहुंची है.

KORBA DUSSEHRA RAINHEAVY RAIN IN KORBAदशहरा के दिन बारिशकोरबा में दशहराRAVAN STRUCTURES DAMAGE

