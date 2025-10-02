विजयादशमी 2025: नारायणपुर में पुलिस जवानों ने किया शस्त्र पूजन, नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में भी जश्न
विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की है परंपरा, ऐसे में नक्सलप्रभावित इलाकों में भी जश्न मनाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 1:35 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 2:09 PM IST
नारायणपुर: जिले के पुलिस रक्षित केंद्र और पुलिस लाइन परिसर में विजयादशमी पर्व बड़े ही धूमधाम और विधि-विधान से मनाया गया. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने कुम्हड़ा की सांकेतिक बलि देकर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई. पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने माता महिषासुर मर्दिनी और माता काली की पूजा-अर्चना कर शस्त्रों का पूजन किया. पूरे परिसर में आस्था और उत्साह का माहौल रहा.
विजयादशमी पर होती है शस्त्र पूजा: आज पूरे में भारत में बुराई पर अच्छाई की विजय के तौर पर विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के मनाया जा रहा है. इस अवसर पर सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार विजयादशमी के पावन अवसर पर शास्त्र पूजन की परंपरा रही है. इसी परंपरा को निभाते हुए नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया और पुलिसकर्मियों ने शस्त्र पूजन किया.
एक साथ रखी गई बंदूकें और हथियार: कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा-पाठ और हवन से हुई. पुलिस अधीक्षक ने विधि-विधान से पूजन करते हुए नारायणपुर वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों जो हथियार और बंदूकें इस्तेमाल करते हैं उनका पूजन किया गया. शस्त्र पूजन के बाद पुलिस के जवानों ने हर्ष फायर कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी दिया.
नक्सलगढ़ में इस बार की विजयादशमी खास: अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों के कैम्पों में तैनात ITBP और BSF के जवानों ने भी विजयादशमी के अवसर पर देश और समाज की रक्षा का संकल्प दोहराया. इस वर्ष की विजयादशमी खास मानी जा रही है, क्योंकि नक्सलियों के टॉप नेतृत्व में शामिल 19 में से 9 नक्सली लीडर मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं और एक वरिष्ठ नक्सली नेता ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुना है. इसे नक्सलवाद रूपी रावण के दस सिर ढह जाने का सांकेतिक संकेत माना जा रहा है.
नारायणपुर ही नहीं, पूरा अबूझमाड़ क्षेत्र नक्सलवाद मुक्त भारत के सपने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. अब समय आ गया है कि नक्सली हिंसा छोड़कर समाज और परिवार की खुशहाली के लिए कदम बढ़ाएं- रॉबिनसन गुड़िया, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
'डेडलाइन' से पहले ये आखिरी विजयादशमी: नारायणपुर पुलिस लाइन में विजयादशमी पर हुआ शस्त्र पूजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह नक्सलवाद के खात्मे और बुराई पर अच्छाई की जीत का सशक्त संदेश भी बना. इस बार की विजयादशमी इसलिए भी खास है क्योंकि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन तय की है. ऐसे में नक्सलवाद खात्मे को पहले ये आखिरी विजयादशमी होगी.