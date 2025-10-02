ETV Bharat / state

विजयादशमी 2025: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में पुलिस जवानों ने की शस्त्र पूजा, सफलता और सुरक्षा की कामना

विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया जाता है, इस परंपरा को पुलिस जवान बखूबी निभाते हैं.

ARMS WORSHIP ON VIJAYADASHMI CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में पुलिस जवानों ने की शस्त्र पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर/दुर्ग: प्रदेश में विजयादशमी धूम-धाम से मनाई जा रही है. एक तरफ प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है तो दूसरी तरफ रावण दहन की तैयारी अंतिम चरण में है. इसी दिन शस्त्र पूजन की भी परंपरा देशभर में निभाई जाती है. प्रदेश के कई अलग-अलग जगहों में पुलिस के जवान विधि विधान से शस्त्र पूजन कर सुरक्षा और सफलता की कामना कर रहे हैं. इसे शक्ति की पूजा भी कहा जाता है.

ARMS WORSHIP ON VIJAYADASHMI CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में पुलिस जवानों ने की शस्त्र पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में SSP ने हवाई फायरिंग की: रायपुर के पुलिस लाइन में भी विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के एसएसपी सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे. हवन यज्ञ के बाद एसएसपी ने हवाई फायरिंग भी की. एसएसपी ने कहा कि आज शस्त्र पूजन के साथ ही शक्ति की पूजा की गई. सभी लोगों की सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना की गई. पुलिस लाइन में आयोजित की गई शस्त्र पूजन कार्यक्रम में जिले के एसएसपी, एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

रायपुर में SSP ने हवाई फायरिंग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज हम लोगों ने शस्त्र और शक्ति की पूजा की है. जिलेवासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं. राजधानी में अलग-अलग जगह रावण दहन को लेकर पार्किंग समेत सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं- एसएसपी लाल उमेद सिंह

बाहर से रावण दहन देखने आए लोगों के लिए निर्देश: पुलिस के मुताबिक, पार्किंग स्थलों में अपने वाहनों को पार्क कर कार्यक्रम स्थल तक पैदल जाकर कार्यक्रम देख सकेंगे. शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दशहरा उत्सव देखने आने वाले दर्शकों से अपील है कि वे असुविधा से बचने के लिए वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें.

ARMS WORSHIP ON VIJAYADASHMI CHHATTISGARH
विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया जाता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग में भी एक साथ दिखे कई हथियार: जिले के पुलिस लाइन परिसर में परंपरागत शस्त्र पूजा का भव्य आयोजन किया गया. ​पूजन और हवन के बाद, पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हवाई फायरिंग की.यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन शस्त्रों की टेस्टिंग भी की जाती है.

दुर्ग में एक साथ दिखे कई हथियार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस विभाग इस परंपरा को हर वर्ष निभाता है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है, दुर्ग पुलिस हमेशा नागरिकों की सुरक्षा और सहयोग के लिए तत्पर रहेगी- एसएसपी विजय अग्रवाल

क्या है मान्यता: धार्मिक मान्यता है कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शस्त्र पूजन करने से युद्ध में अजेय होने का वरदान मिलता है.

विजयादशमी 2025: नारायणपुर में पुलिस जवानों ने किया शस्त्र पूजन, नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में भी जश्न
विजयादशमी 2025: बस्तर में भी पुलिस जवानों ने किया शस्त्र पूजन, IG ने कहा- जवानों के लिए सफल और विजय वाला रहा ये साल
दिव्यांग ने बनाया विशाल दशानन, रावण दहन में दिखेगा हुनर, हौसलों की पंख से भर रहे उड़ान

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYADASHMI CHHATTISGARHARMS WORSHIPविजयादशमी 2025शस्त्र पूजनARMS WORSHIP ON VIJAYADASHMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.