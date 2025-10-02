ETV Bharat / state

विजयादशमी 2025: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में पुलिस जवानों ने की शस्त्र पूजा, सफलता और सुरक्षा की कामना

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 2, 2025 at 4:37 PM IST 3 Min Read