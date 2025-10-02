ETV Bharat / state

आरएसएस का शताब्दी वर्ष: समरसता का संकल्प, 5 बड़ी चुनौतियों से लड़ने का लक्ष्य

जयपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) के शताब्दी वर्ष पर गुरुवार को जयपुर के दुर्गापुर बस्ती, गोपाल नगर और मालवीय बाग में विजयादशमी उत्सव सादगी और उत्साह के साथ मनाया गया. इस मौके पर संघ के प्रान्त प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि 100 वर्ष की यात्रा में संघ ने हिंदू समाज में समरसता के लिए अनवरत कार्य किया. संगठन के समक्ष कुछ चुनौतियां आज भी मौजूद हैं. वहीं गालव नगर की लक्ष्मीनारायण बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मौजूद रहीं.

प्रान्त प्रचारक बाबूलाल ने डॉ. हेडगेवार के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन से ही राष्ट्रभक्ति, त्याग और संघर्ष का परिचय दिया. 1901 की प्लेग महामारी में 11 वर्ष की आयु में ही माता-पिता को खो देने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय का डटकर विरोध किया. 16 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया और 1925 में संघ की स्थापना कर हिंदू समाज को संगठित करने का बीड़ा उठाया. 1930 में कांग्रेस अधिवेशन द्वारा प्रस्तावित तिरंगे के साथ-साथ हर शाखा में भगवा ध्वज फहराकर संघ ने राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और स्वतंत्रता के बाद लगे प्रतिबंधों का भी संघ ने धैर्य और सत्यनिष्ठा से सामना किया.

पढ़ें: जोधपुर में आरएसएस की बैठक: महिला सहभागिता, कृषि और सामाजिक अभियानों पर हुआ मंथन

बाबूलाल ने कहा कि 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन 1962 के चीन युद्ध और 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में संघ ने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया. संघ ने सदैव सामाजिक समरसता, जातिगत भेद-भाव का उन्मूलन और राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि माना. विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से राम मंदिर का संकल्प लेकर उसे साकार करना संघ की ऐतिहासिक उपलब्धि है.