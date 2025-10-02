ETV Bharat / state

विजयादशमी पर हिन्दू युवा एकता मंच की विशाल शोभायात्रा

विजयादशमी के अवसर पर शोभायात्रा में सरगुजा श्री राम के जयकारे से गूंजने लगा.

विजयादशमी पर शोभायात्रा (Etv Bharat)


By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 10:15 PM IST

3 Min Read
सरगुजा : अंबिकापुर में गुरुवार को विजयादशमी के अवसर पर हिन्दू युवा एकता मंच द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. कला केंद्र मैदान से गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा नगर भ्रमण के बाद महामाया मंदिर पहुंची जहां विशेष रूप से गंगा आरती की गई. शोभायात्रा में शामिल राम जानकी की झांकी, महादेव की टोली, केरला आर्ट आकर्षण का केंद्र रहे. इस दौरान श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से शोभायात्रा का स्वागत किया.

घड़ी चौक से महामाया मंदिर तक सजावट: शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी पर्व को लेकर हिन्दू युवा एकता मंच पिछले एक महीने से तैयारी कर रहा था. इस दौरान हिन्दू युवा एकता मंच द्वारा शहर के घड़ी चौक को आकर्षक रूप से सजाने के साथ ही घड़ी चौक से महामाया मंदिर तक विशेष साज सज्जा की गई है. पूरे शहर को भगवा रंग से रंग दिया गया है. शहर में जगह जगह विशाल कटआउट लगाए गए.

विजयादशमी पर भव्य शोभा यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गुरुवार को विजयादशमी के अवसर पर सुबह से ही जिलेभर से युवा कला केंद्र मैदान में पहुंचने शुरू हो गए. इस दौरान दोपहर लगभग 1 बजे डीजे पर भक्ति गीतों के साथ शोभा यात्रा शामिल हुई.

भगवान राम-जानकी की झांकी: शोभायात्रा में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए. शोभायात्रा के दौरान जय श्री राम के नारे से शहर गुंजायमान हो गया. शोभायात्रा में विभिन्न देवी देवताओं का स्वरूप लिए बच्चों की झांकी आकर्षण का केंद्र रहा. शोभा यात्रा में भगवान राम-जानकी की झांकी का श्रद्धालुओं ने स्वागत करने के साथ ही आरती की. शोभा यात्रा कला केंद्र मैदान से धीरे धीरे आगे बढ़ी. इस दौरान युवाओं का उत्साह चरम पर था. इसके साथ ही शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां भी शामिल हुई.

श्री राम के जयकारे से गूंजा सरगुजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

शोभायात्रा कला केंद्र मैदान से घड़ी चौक, देवीगंज रोड, संगम चौक, महामाया चौक, महामाया रोड होते हुए महामाया मंदिर पहुंची जहां विशेष रूप से गंगा आरती की गई. इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं भी महामाया मंदिर पहुंची थी.

हिन्दू युवा एकता मंच की विशाल शोभायात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गंगा आरती और मॉडर्न आर्ट रहा आकर्षण का केंद्र: हिन्दू युवा एकता मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस बार भी गंगा आरती का आयोजन किया गया. नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा महामाया मंदिर पहुंची जहां काशी से आए आए आचार्यों द्वारा गंगा आरती कराई गई. गंगा आरती को देखने के लिए भी मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ी थी. इसके साथ ही शोभा यात्रा में महादेव की टोली, माडर्न आर्ट केरला, डमरू वादन उज्जैन के साथ ही शैला और कर्मा नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा.

