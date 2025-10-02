ETV Bharat / state

शस्त्र होंगे, तभी होगी शास्त्रों की रक्षा! सीएम व डिप्टी सीएम ने विजयदशमी पर किया शस्त्र पूजन

सीएम हाउस में मुख्यमंत्री और पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम ने किया शस्त्र पूजन, जगदीश देवड़ा बोले शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्रपूजन जरुरी

सीएम व डिप्टी सीएम ने विजयदशमी पर किया शस्त्र पूजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
भोपाल : विजयदशमी के अवसर पर राजधानी समेत प्रदेशभर में शस्त्रपूजन का आयोजन किया गया. इस दौरान पुलिस विभाग ने जिला मुख्यालयों में शस्त्रों की पूजा अर्चना की. राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में शस्त्र और वाहनों की विधिवत पूजा की. वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भोपाल पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शस्त्र पूजन किया. इस दौरान डिप्टी सीएम देवड़ा के साथ पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र, विधायक रामेश्वर शर्मा और अन्य जनप्रतिनधि व पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.

सीएम हाउस में शस्त्र पूजन करते मुख्यमंत्री (Etv Bharat)

शस्त्र होंगे, तभी होगी शास्त्रों की रक्षा

शस्त्र पूजन के बाद डिप्टी सीएम देवड़ा ने सबसे पहले प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि विजयदशमीं का त्योहार असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है. यह त्योहार प्रदेशवासियों के लिए शुभ हो. देवड़ा ने आगे कहा, '' आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है. लेकिन शास्त्र की रक्षा भी तभी हो सकती है, जब शस्त्र होंगे. इसलिए शस्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. डिप्टी सीएम ने बताया कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में पहली बार सभी जिला मुख्यालयों में अधिकृत तौर पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है.

पहली बार जनप्रतिनिधियों को मौका

भोपाल समेत प्रदेशभर में विजयादशमी के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत तरीके से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर पुलिस विभाग द्वारा पूर्व से चली आ रही परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन किया गया.

पुलिस लाइन के शस्त्र पूजन में डिप्टी सीएम (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दशहरे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया था कि हर साल दशहरे के अवसर पर होने वाली पुलिस विभाग की शस्त्र पूजा में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में शस्त्र पूजा में शामिल होंगे. इसलिए इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, जब जिला मुख्यालयों में आयोजित शस्त्र पूजन में जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. इससे पहले तक यह परंपरा पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती रही है.

पुलिस लाइन में रखे गए शस्त्र (Etv Bharat)

दशहरे को शांति से मनाने की अपील

शस्त्र पूजन के साथ-साथ पुलिस विभाग अपने वाहनों और मशीनरी की भी पूजा करता है. इसी के चलते 2 अक्टूबर को भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पुलिस लाइन नेहरू नगर में कार्यक्रम का आयोजित किया गया.

सीएम देवड़ा के साथ पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र, विधायक रामेश्वर शर्मा और अन्य जनप्रतिनधि (Etv Bharat)

इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ भोपाल महापौर मालती राय, भोपाल दक्षिण-पश्चिम से विधायक भगवान दास सबनानी के साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र उपस्थित रहे. इस दौरान भोपाल पुलिस आयुक्त मिश्र ने भी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और सभी से दशहरे एवं अन्य पर्वों को शांति से मनाने की अपील की.

