कहीं आतंकवादी तो कहीं ट्रंप के रूप में जला रावण, पूरे मध्य प्रदेश में विजयादशमी की रही धूम
भीड़ को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रदेश भर में रावण दहन के दौरान सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 11:18 AM IST
भोपाल/इंदौर/देवास: मध्य प्रदेश में गुरुवार को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भोपाल में 105 फीट के रावण के साथ ही जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम समेत अन्य शहरों में भी पुतलों का दहन किया गया. इस दौरान शानदार आतिशबाजी देखने को मिली.
बदनावर में 71 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. इस बार का रावण के पुतले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की फोटो भी लगाई गई थी. भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रदेश भर में रावण दहन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर आतंकवादियों के रूप में रावण के पुतले का दहन
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देश भर में दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया गया. दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है. लेकिन इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर रावण दहन के साथ-साथ उन आतंकियों के पुतले का दहन किया गया, जिन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना को अंजाम दिया था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
- कहीं खुद जलने लगा रावण कहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद जलाया गया सोनम रूपी दशानन
- पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने शुरू की थी पंजाबी दशहरे की परंपरा, अब बनी जबलपुर की पहचान
इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर अखंड धाम आश्रम के सामने युवा शक्ति संगठन की तरफ अनोखा रावण बनाया गया था. संगठन के संयोजक हरीश सांखला ने बताया कि पिछले 8 सालों से संगठन के द्वारा अलग-अलग मुद्दों को लेकर रावण बनाए जाते हैं और उनका दहन किया जाता है. इस बार पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों पुतला बनाकर उनका दहन किया गया. जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी पहुंचे. इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए.
देवास में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया
देश भर के शहरों में दशहरे पर रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के विशाल पुतलों को अग्नि के हवाले किया गया. देवास में भी करीब 100 से अधिक बड़े और छोटे रावण के पुतले का दहन हुआ. शहर के शनि मंदिर चौराहा पर युवाओं द्वारा रावण के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया.