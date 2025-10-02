ETV Bharat / state

107 फीट ऊंचे सूर्य मंदिर शिखर पर स्थापित की गई ध्वज पताका, जानिए वर्षों पुरानी परंपरा

राजस्थान में विजयादशमी की धूम. धार्मिक जयकारों से गूंजा झालरापाटन का अति प्राचीन सूर्य मंदिर. फहराया गया ध्वज.

Surya Mandir in Jhalrapatan
सूर्य मंदिर पर ध्वज पताका (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 6:01 PM IST

3 Min Read
झालावाड़: झालरापाटन स्थित अति प्राचीन सूर्य मंदिर पर करीब 107 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ कर नई ध्वज पताका को फहराया गया. विजयादशमी के मौके पर हर वर्ष सूर्य मंदिर के शिखर पर नई ध्वज पताका फहराने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. इससे पहले ध्वज पताका व मंदिर में भगवान पद्मनाभ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. उसके बाद भक्त अर्जुन सोनी ने करीब 107 फीट ऊंचे मंदिर शिखर तक चढ़कर धार्मिक ध्वज पताका को स्थापित किया. बाद में शिखर पर पहुंच कर शंखनाद किया. इस कार्यक्रम के दौरान नीचे खड़े लोग टकटकी लगाए शिखर की ओर देखते हुए जयघोष करते रहे.

झालरापाटन में 11वीं शताब्दी में बने अति प्राचीन सूर्य मंदिर पर विजयादशमी के अवसर पर नई ध्वज पताका स्थापित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. सूर्य मंदिर परिसर में पहले नई ध्वज पताका का विधि-विधान से पूजन किया गया. इस ध्वज को लेकर 107 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर इसे फहराया जाता है. इधर झालरापाटन के अर्जुन सोनी बीते कई वर्षों से लगातार विजयादशमी के अवसर पर सूर्य मंदिर पर ध्वज पताका को बदलने का कार्य करते आ रहे हैं. परंपरा के मुताबिक शिखर पर पहुंच कर यहां मंदिर की झालर व घंटियां बजाई जाती हैं और शंखनाद किया जाता है.

ध्वज पताका फहराने की वर्षों पुरानी परंपरा, सुनिए... (ETV Bharat Jhalawar)

विजयादशमी के मौके पर नई ध्वज पताका फहराते समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य मंदिर के आसपास जमा रहे और इस हैरतअंगेज कारनामे को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए. इस दौरान नागरिकों ने ढोल की थाप और धार्मिक जयकारों से अर्जुन सोनी का उत्साहवर्धन किया. बाद में सूर्य मंदिर समिति केे सदस्यों ने अर्जुन सोनी का साफा पहनाकर और तिलक लगाकर अभिवादन किया.

Surya Mandir in Jhalrapatan
झालरापाटन स्थित अति प्राचीन सूर्य मंदिर (ETV Bharat Jhalawar)

अर्जुन सोनी ने बताया कि विजयादशमी के मौके पर मंदिर पर ध्वज पताका फहराने की कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं रियासतकालीन समय से चली आ रही हैं. ऐसी मान्यता है कि ध्वज पताका फहराने से मंदिर व क्षेत्र की रक्षा होती है. यह पताका देवताओं का प्रतीक होती है और भक्तों को प्रेरणा देती है. मंदिर में भगवान की शक्ति विद्यमान है.

Surya Mandir in Jhalrapatan
सूर्य मंदिर पर स्थापित की गई ध्वज पताका (ETV Bharat Jhalawar)

यह ध्वज पताका मंदिर की पहचान भी कराती है और भक्तों को दूर से ही भगवान का स्मरण कराती है. उन्होंने कहा कि वह यह कार्य किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि भगवान पद्मनाभ के आशीर्वाद के लिए करते हैं. उनके द्वारा सूर्य मंदिर पर लगातार सातवें वर्ष यह धर्म विजय पताका स्थापित की गई है और वे जब तक जीवित हैं, तब तक प्रतिवर्ष ध्वज पताका फहराते रहेंगे.

