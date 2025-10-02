ETV Bharat / state

107 फीट ऊंचे सूर्य मंदिर शिखर पर स्थापित की गई ध्वज पताका, जानिए वर्षों पुरानी परंपरा

सूर्य मंदिर पर ध्वज पताका ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: झालरापाटन स्थित अति प्राचीन सूर्य मंदिर पर करीब 107 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ कर नई ध्वज पताका को फहराया गया. विजयादशमी के मौके पर हर वर्ष सूर्य मंदिर के शिखर पर नई ध्वज पताका फहराने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. इससे पहले ध्वज पताका व मंदिर में भगवान पद्मनाभ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. उसके बाद भक्त अर्जुन सोनी ने करीब 107 फीट ऊंचे मंदिर शिखर तक चढ़कर धार्मिक ध्वज पताका को स्थापित किया. बाद में शिखर पर पहुंच कर शंखनाद किया. इस कार्यक्रम के दौरान नीचे खड़े लोग टकटकी लगाए शिखर की ओर देखते हुए जयघोष करते रहे. झालरापाटन में 11वीं शताब्दी में बने अति प्राचीन सूर्य मंदिर पर विजयादशमी के अवसर पर नई ध्वज पताका स्थापित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. सूर्य मंदिर परिसर में पहले नई ध्वज पताका का विधि-विधान से पूजन किया गया. इस ध्वज को लेकर 107 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर इसे फहराया जाता है. इधर झालरापाटन के अर्जुन सोनी बीते कई वर्षों से लगातार विजयादशमी के अवसर पर सूर्य मंदिर पर ध्वज पताका को बदलने का कार्य करते आ रहे हैं. परंपरा के मुताबिक शिखर पर पहुंच कर यहां मंदिर की झालर व घंटियां बजाई जाती हैं और शंखनाद किया जाता है. ध्वज पताका फहराने की वर्षों पुरानी परंपरा, सुनिए... (ETV Bharat Jhalawar)