विजयादशमी 2025: बस्तर में भी पुलिस जवानों ने किया शस्त्र पूजन, IG ने कहा- जवानों के लिए सफल और विजय वाला रहा ये साल
नक्सलियों के खिलाफ एनकाउंटर में इस्तेमाल हथियारों की पूजा की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 3:38 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी विजय दशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई गई. इसमें नक्सलियों के खिलाफ इस्तेमाल हथियारों को रखा गया था. पुलिस जवानों ने पूजा विधान के बाद रखिया कुम्हड़ा की बलि भी दी गई.
शस्त्र हथियार ही नहीं रक्षक कवच भी: दरअसल देश भर में विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाती है. परंपरा के तहत बस्तर में भी दशहरे का विशेष महत्व है. बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां सुरक्षाबलों के लिए शस्त्र सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि जीवन रक्षक कवच भी होते हैं. इसी वजह से हर साल विजयादशमी के दिन बस्तर पुलिस अपने अत्याधुनिक हथियारों का पूजन करते हैं.
परिजनों ने भी की पूजा: यह परंपरा न सिर्फ आस्था से जुड़ी है, बल्कि जवानों के आत्मविश्वास को भी मजबूती देती है. इस अवसर पर बस्तर संभाग के अधिकारी, जवान और उनके परिवारजनों ने भी विशेष पूजा अर्चना की है.
बस्तर में वर्ष 2024-25 बस्तर पुलिस के लिए विजय और सफलता पूर्ण रहा. आगे भी यह सफल परिणाम मिलते रहें इसके लिए आज पूजा पाठ किया गया और बस्तर के शांति, समृद्धि और विकास के लिए प्राथना की गई- बस्तर आईजी सुंदरराज
आज के इस अवसर पर शस्त्रों की पूजा पाठ करके बस्तरवासियों और जवानों के लिए विशेष पूजा की गई. साथ ही बस्तर की शांति के लिए भी पूजा पाठ किया गया. सभी बस्तर वासियों को बधाई.- बस्तर एसपी शलभ सिन्हा
असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक यह दिन भगवान राम द्वारा रावण के वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर संहार की याद दिलाता है.