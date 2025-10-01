ETV Bharat / state

रायपुर में इस बार जलेगा सबसे विकराल रावण, 105 फीट है ऊंचाई, रावण दहन को लेकर निर्देश जारी

रायपुर में इस बार महा भयंकर रावण का दहन किया जाएगा. रावण दहन को लेकर खास तैयारियां की गई है.

VIJAYADASHAMI 2025
रायपुर में दशहरा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 7:43 PM IST

4 Min Read
रायपुर: विजय दशमी के पर्व में रावण दहन की तैयारी को लेकर रायपुर में काम तेजी से हो रहा है. WRS रेलवे ग्राउंड मैदान में रावण को बनाने की प्रक्रिया अंतिम रूप में है. रावण को बनाने वाले कारीगर राजा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि इस बार रावण को विकराल रूप में बनाया गया है . रावण की लंबाई 105 फीट रखी गई है .जबकि कुंभकरण और मेघनाथ को 85- 85 फीट का बनाया गया है.

भयंकर रावण किया गया तैयार: रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर राजा ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बार रावण को हर साल से अलग बनाया गया है. रावण की आंखें मुंह दोनों बड़े बनाए गए हैं. हर बार मुंह और आंख की लंबाई इतनी बड़ी नहीं होती थी. इस बार रावण की लंबाई 105 फीट रखी गई है. इस बार जो रावण बनाया गया है वह हर साल की तुलना में अलग है. चेहरे की बनावट भी अलग रखी गई है जिसके कारण इस बार का रावण ज्यादा विकराल दिखेगा.

रायपुर में रावण दहन की तैयारी पूरी (ETV BHARAT)

कुंभकरण हमेशा से आकर्षक रहा है. युवाओं और बच्चों के बीच कुंभकरण काफी प्रचलित नाम है. इसलिए कुंभकरण को कई रंगों में डालकर काफी आकर्षक तरीके से डिजाइन किया गया है. कुंभकरण वृहद और विकराल शरीर का होता है इसे भी इस बार खास तौर पर बनाया गया है- राजा, रावण दहन का पुतला बनाने वाला कारीगर

Ravana Effigy In Raipur
रायपुर में रावण का विशालकाय पुतला (ETV BHARAT)

कैसा दिखेगा मेघनाथ ?: मेघनाथ के बारे में जानकारी देते हुए मूर्ति निर्माण करता राजा ने बताया कि मेघनाथ का चेहरा सौम्य रहता है. मेघनाथ रावण के बेटे थे इसलिए उनकी मूर्ति थोड़ा अलग और आकर्षक बनाई जाती है. हर बार मेघनाथ की मूर्ति इसी तरह से बनाई जाती है. मूर्ति के लिए जो भी निर्माण करना है वह कार्य पूरा हो गया है. फाइनल टच अप और पेंटिंग के काम को पूरा करना है. मैदान में रावण की प्रतिमा को स्थापित करने का काम भी शुरू हो गया है उसके लिए विधिवत पूजन करने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसे शुरू कर दिया गया है.

Kumbhakaran Effigy
कुंभकरण का पुतला (ETV BHARAT)

WRS मैदान में कैसे होगा रावण दहन?: जिस स्थान पर रावण दहन के कार्यक्रम को किया जाएगा उसको लेकर के जिला प्रशासन और रेलवे ने भी निर्देश जारी किए हैं. रेलवे द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि रावण दहन स्थल के बगल से रेल परिचालन की व्यवस्था को परिवर्तित किया गया है. इसमें वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी. रावण दहन परिक्षेत्र के साथ लगी हुई रेल लाइन जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है वहां ट्रेन लोको पायलट लगातार हॉर्न बजाते हुए जाएंगे. इसके साथ ही लोगों से रेल पटरी पर न बैठने और खड़ा होने का भी निवेदन किया गया है.

Massive Ravana Dahan In Raipur
रायपुर में विशाल रावण दहन की तैयारी (ETV BHARAT)

आयोजनकर्ता ने क्या कहा ?: रावण दहन कार्यक्रम के आयोजन कर्ता जी स्वामी ने बताया कि रावण, कुम्भकरण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार कर लिया है. इसके लिए जो भी तैयारी है वह अपने अंतिम चरण में है. आतिशबाजी को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पश्चिम बंगाल से कलाकार आए हैं जो इसे करेंगे. सुरक्षा व्यवस्था हर साल जैसे रहती है उसी तरह से रहेगी.

