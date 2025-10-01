ETV Bharat / state

दशहरे पर जींद में खास होगा रावण दहन, दशानन की आंखों में दिखेगा गुस्सा, कुंभकरण और मेघनाथ के पुलते दिखेंगे हाईटेक

जींद में खास में होगा रावण दहन ( ETV Bharat )

जींद: इस बार दशहरा पर्व पर जींद में रावण दहन का नजारा और भी आकर्षक और अनोखा होने जा रहा है. रेलवे जंक्शन ग्राउंड और अर्जुन स्टेडियम में 2 अक्टूबर को रावण कुनबे का दहन किया जाएगा, जिसमें रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले पहले से और ज्यादा ऊंचे और हाईटेक होंगे. इस बार के पुतले होंगे खास: इस बार जींद में रावण दहन के लिए खास तरीके से पुतले तैयार किए गए हैं. रावण की ऊंचाई इस बार बढ़ाकर 50 फीट कर दी गई है, जो पिछली बार 45 फीट थी. वहीं, रावण की आंखों में गुस्सा दिखेगा, और अंधेरा होने पर लाल आंखें चमकेंगी. आंखें और मुंह चलता हुआ भी दिखाई देगा, जिससे पुतले में जान है, ऐसा प्रतीत होगा. इसके अलावा कुंभकरण के सिर पर सींग लगाए गए हैं, जो कि पहली बार होगा. वहीं, मेघनाथ का हथियार इस बार भाला नहीं, बल्कि गदा होगा. दशहरे पर जींद में खास में होगा रावण दहन (ETV Bharat) जूते और रंगों में भी हुआ बदलाव: इसके अलावा रावण के पैर काले, कुंभकरण के पीले, और मेघनाथ के गुलाबी रंग में बनाए गए हैं. तीनों पुतलों के जूते बड़े आकार में बनाए गए हैं, जिससे उनका लुक और भी भव्य लगेगा.