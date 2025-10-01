दशहरे पर जींद में खास होगा रावण दहन, दशानन की आंखों में दिखेगा गुस्सा, कुंभकरण और मेघनाथ के पुलते दिखेंगे हाईटेक
जींद में इस बार दशहरे पर हाईटेक रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले आकर्षण का केंद्र होंगे.
Published : October 1, 2025 at 5:28 PM IST
जींद: इस बार दशहरा पर्व पर जींद में रावण दहन का नजारा और भी आकर्षक और अनोखा होने जा रहा है. रेलवे जंक्शन ग्राउंड और अर्जुन स्टेडियम में 2 अक्टूबर को रावण कुनबे का दहन किया जाएगा, जिसमें रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले पहले से और ज्यादा ऊंचे और हाईटेक होंगे.
इस बार के पुतले होंगे खास: इस बार जींद में रावण दहन के लिए खास तरीके से पुतले तैयार किए गए हैं. रावण की ऊंचाई इस बार बढ़ाकर 50 फीट कर दी गई है, जो पिछली बार 45 फीट थी. वहीं, रावण की आंखों में गुस्सा दिखेगा, और अंधेरा होने पर लाल आंखें चमकेंगी. आंखें और मुंह चलता हुआ भी दिखाई देगा, जिससे पुतले में जान है, ऐसा प्रतीत होगा. इसके अलावा कुंभकरण के सिर पर सींग लगाए गए हैं, जो कि पहली बार होगा. वहीं, मेघनाथ का हथियार इस बार भाला नहीं, बल्कि गदा होगा.
जूते और रंगों में भी हुआ बदलाव: इसके अलावा रावण के पैर काले, कुंभकरण के पीले, और मेघनाथ के गुलाबी रंग में बनाए गए हैं. तीनों पुतलों के जूते बड़े आकार में बनाए गए हैं, जिससे उनका लुक और भी भव्य लगेगा.
तैयारियों में आई लागत: बात अगर खर्चे की करें तो पुतलों को बनाने में लगभग 1.5 लाख रुपये की लागत आई है. आतिशबाजी के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं.
जानें क्या कहते हैं कलाकार: जींद जिले में ये खास रावण का पुतला पिछले 40 दिनों से तैयार किया जा रहा है. कलाकार दिन-रात पुतले बनाने में जुटे हैं. पुतला निर्माण करने वाले कलाकार खैरती लाल है. इन्होंने अपने बच्चों और अन्य मजदूरों संग मिलकर पुतला निर्माण किया है. खैरती लाल श्याम नगर निवासी है. खैरेती लाल ने बताया कि, "यह काम उन्हें पुश्तैनी विरासत में मिला है.उनके पिता और दादा भी यही करते थे. इस काम में रुपए तो मिलते हैं, लेकिन अपनी मेहनत को जलते देख मन दुखी भी होता है. पर जब बुराई जलती है, तो दिल को सुकून भी मिलता है.” वहीं, खैरती का सहयोग करने वाले कलाकारों ने बताया कि उनको ये काम करके काफी अच्छा लगता है. ये उनका पुश्तैनी काम है. वे खैरती लाल को देखकर उनके गाइडेंस पर ही पुतला बनाते हैं.
जिले में दशहरे की रौनक: रावण दहन के मौके पर जिले में मेले का आयोजन भी किया गया है. साथ ही बाजारों में दशहरा पर्व को लेकर रौनक बनी हुई है. पुतलों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है. इस बार का दशहरा सिर्फ परंपरा नहीं, टेक्नोलॉजी और कला का भी नायाब संगम बनकर देखने वालों को चौंकाने वाला होगा.
ये भी पढ़ें: पीढ़ियों से चली आ रही अनोखी परंपरा: रावण जलते ही बुझ जाती है रसोई...बिना खाना खाए सो जाता है परिवार