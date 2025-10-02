ETV Bharat / state

भारी बारिश के बीच किसी तरह हुआ भीगे हुए रावण का दहन

रावण दहन के ठीक पहले भारी बारिश से रावण का पुतला भीग गया और दर्शक भी बारिश में इधर उधर भागने लगे.

Vijayadashami 2025
सरगुजा विजयादशमी (ETV Bharat Chhattisgarh)
सरगुजा : गुरुवार को सरगुजा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी धूमधाम से मनाया गया. दशहरा के अवसर पर शहर में राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा नगर भ्रमण के बाद पीजी कॉलेज मैदान पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद रावण का दहन किया गया.

बारिश से भीगा रावण का पुतला: इस बार समिति द्वारा 90 फीट के रावण, 60-60 फीट के कुम्भकर्ण मेघनाथ के पुतले का दहन हुआ. इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. लेकिन रावण दहन के ठीक पहले भारी बारिश से रावण का पुतला भीग गया और दर्शक भी बारिश में इधर उधर भागने लगे, जिन कुर्सियों पर लोग बैठे थे उनको ही सिर पर रखकर लोग बारिश से बचने का प्रयास करते देखे गए.

Vijayadashami 2025
बारिश के बीच कुर्सी के नीचे खड़े लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

रावण दहन देखने पहुंचे हजारों लोग: विजयादशमी महोत्सव को लेकर सरगुजा सेवा समिति, नागरिक सेवा समिति और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही थी. संयुक्त समिति के तत्वाधान में राम चरित मानस गायन व शैला एवं सुवा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें संभाग भर से कलाकारों ने प्रस्तुति दी. वहीं समिति द्वारा पीजी कॉलेज मैदान में एक माह से रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाथ के पुतले का निर्माण कराया जा रहा था. गुरुवार को दशहरा त्यौहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. जिले भर से हजारों की संख्या में लोग शहर में पहुंचे थे.

दोपहर बाद शहर में समिति व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान व माता सीता की झांकियों के साथ राम मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा सदर रोड, महामाया चौक, देवीगंज रोड, अम्बेडकर चौक होते हुए देर शाम पीजी कॉलेज मैदान में पहुंची थी. गाजे बाजे के साथ निकली शोभायात्रा का जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया.

पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए अपार जनसैलाब पहुंचा था. मंच पर जैसे ही भगवान राम, लक्ष्मण व हनुमान बने बच्चों को लाया गया, पूरा मैदान जय श्री राम के नारे से गूंज उठा. समारोह में अतिथियों द्वारा श्री राम का राजतिलक किया गया.इस दौरान कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति जारी रही. इस बीच संभाग स्तरीय रामचरित मानस गायन व लोक नृत्य के विजेता प्रतिभागियों के नामों की घोषणा करने के साथ ही अतिथियों द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया.

बुराई पर अच्छे की जीत का प्रतीक विजयादशमी: विजयादशमी के मौके पर समिति द्वारा दिल्ली से विशेष आतिशबाजी बुलाई गई थी. इस बार इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी के साथ आकाश जगमगा उठा. आतिशबाजी के बाद अग्नि युक्त बाण से रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया. इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर बुराई पर अच्छे की जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्यौहार मनाया.

