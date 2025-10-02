ETV Bharat / state

दशहरा पर कोरबा में पूरी की गई शस्त्र पूजा की परंपरा, एसपी सहित थानेदारों ने की हवाई फायरिंग

कोरबा में दशहरे के अवसर पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने शस्त्र पूजा की है.

shastra puja completed on Dussehra
कोरबा में दशहरा पूजा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 3:11 PM IST

कोरबा: पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में दशहरे और विजयदशमी पर पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय में शस्त्र पूजा की जा रही है. कोरबा में विजयदशमी के पर्व के अवसर पर पुलिस बल द्वारा शस्त्र पूजा की जाती है. यह परंपरा वर्षों पुरानी है. दशहरा के दिन जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी हथियारों को सजाया जाता है. इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और पुजारी की मौजूदगी में विधि विधान पूर्वक इनकी पूजा अर्चना की जाती है.

एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने की शस्त्र पूजा, की हवाई फायरिंग: कोरबा पुलिस लाइन में विजयादशमी की सुबह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने शस्त्र पूजा की. इस दौरान एडिशनल एसपी नीतिश सिंह ठाकुर, सीएसपी भूषण एक्का सहित सभी थानों के टीआई मौजूद रहे. विधि विधान से शास्त्रों की पूजा के एसपी, थानेदार और पुलिस के जवानों ने हवाई फायरिंग भी की. हवाई फायरिंग भी शस्त्र पूजन के बाद एक नियमित परंपरा है. जिसे प्रत्येक दशहरा के दिन निभाया जाता है. जिससे हथियारों की टेस्टिंग भी हो जाती है.

कोरबा में शस्त्र पूजा (ETV BHARAT)

हर वर्ष की परंपरा की तरह विजयादशमी के दिन विधि विधान पूर्वक शस्त्र पूजा की गई है. इस परंपरा को निभाया गया है- सिद्धार्थ तिवारी, एसपी, कोरबा

SP Siddharth Tiwari
शस्त्रों की पूजा करते एसपी सिद्धार्थ तिवारी (ETV BHARAT)
Korba SP Siddharth Tiwari Hawai Firing
हवाई फायरिंग करते एसपी और अन्य पुलिसकर्मी (ETV BHARAT)

विजय कामना के साथ होती है शस्त्र पूजा: दशहरा के पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व है. इसे असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है. विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा इसी विश्वास और आस्था पर आधारित है. भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले अपने शस्त्रों की पूजा की थी. इसी तरह, शरद नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूप में शक्ति की उपासना के बाद दशमी तिथि पर शस्त्रों की आराधना का महत्व है. जीवन में हर क्षेत्र में विजय की कामना के साथ यह पूजा की जाती है.

पुलिस परिवार में दु:खद घटनाओं की वजह से समारोह रहा सादा: कोरबा में बीते कई महीने पुलिस परिवारों के लिए काफी कष्टप्रद रहे हैं. गणेश चतुर्थी के दौरान पुलिस परिवार के तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. इस साल कुछ पुलिस के जवानों का भी हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था. इस वजह से इस बार समारोह सादा रहा. इस बात का जिक्र किया और शोक प्रकट किया.

अभी बीते कुछ समय के दौरान पुलिस परिवार को काफी क्षति हुई है. तीन बच्चों सहित कुछ जवानों का भी आकस्मिक निधन हुआ है. इसलिए बेहद सादे समारोह का आयोजन किया गया है- सिद्धार्थ तिवारी, एसपी, कोरबा

Korba SP Office and Police Line
कोरबा एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन में पूजा (ETV BHARAT)

एसपी ने लोगों से नियमों के पालन की अपील की: कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने आगे कहा कि आज दशहरा का पर्व है. जगह-जगह रावण दहन होंगे, उम्मीद है लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे. बेसिक सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और ट्रैफिक नियमों का भी ध्यान रखेंगे.

KORBA POLICE SHASTRA PUJASHASTRA PUJA ON DUSSEHRAदशहरा पर शस्त्र पूजासिद्धार्थ तिवारी की शस्त्र पूजाVIJAYADASHAMI 2025

