तीर बीच में रुका, पहले पुतले जले बाद में रावण, गहलोत को लेकर चर्चा
विजयादशमी के मौके पर जोधपुर में रावण दहन किया गया. हालांकि, तीर बीच रास्ते में ही जलकर खत्म हो गया. जानिए फिर क्या हुआ ?
Published : October 2, 2025 at 8:23 PM IST
जोधपुर: सूर्य नगरी में गुरुवार को रावण दहन हमेशा की तरह संपन्न हुआ. इस बार कमी थी तो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो पिछले कई वर्षों से लगातार चाहे मुख्यमंत्री रहे या नहीं, विजयादशमी के दिन जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में रावण दहन में शामिल होते रहे हैं. लेकिन इस बार उनका नहीं आना चर्चा का विषय बन गया. गुरुवार शाम भगवान राम का रूप धरण कर युवा और पूर्व नरेश गज सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रावण दहन की प्रकिया पूरी की.
हालांकि, जैसे ही तीर छोड़ा गया, वह बीच रास्ते में ही जलकर खत्म हो गया. इस दौरान पुतले बनाने वाले सजग थे. उन्होंने तुरंत रावण की नाभि तक अग्नि पहुंचा दी, जिससे दशानन का दंभ चूर-चूर होकर जल उठा. इस रावण के परिवार के अन्य सदस्यों के पुतले जलने लगे और अंत में रावण का पूरा पुतला जला और करीब 3 मिनट में धराशाई हो गया. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हर वर्ष रावण दहन की कल्पना इसलिए की गई थी कि हम हर वर्ष यह जान सकें कि दंभ और अहंकार लंबा नहीं चलता है. उसे खत्म होना ही पड़ता है. यह पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है.
रावण दहन के बाद आकर्षक आतिशबाजी की गई. नगर निगम के अलावा जोधपुर शहर के पाल रोड, कुड़ी भगतासनी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, मंडोर सहित कई इलाकों में भी बड़े स्तर पर रावण दहन का आयोजन किया गया.
पढ़ें : दरीखाने की रस्म में दिखा राजसी वैभव, पूर्व महाराव इज्यराज सिंह बोले, 'परंपरा और इतिहास को साथ लेकर चलें'
रामजी की सवारी के स्वागत में उमड़ा शहर : विजयादशमी महोत्सव का आगाज मेहरानगढ़ दुर्ग में शस्त्र पूजन के बाद भगवान राम की सवारी निकलने के साथ हुआ. पूर्व नरेश गज सिंह ने भगवान की पूजा की और शस्त्र पूजन भी किया. इसके बाद मेहरानगढ़ से दोपहर 1:15 बजे भगवान राम की पूजा के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई जो सीधे बाजार होती हुई शाम करीब 5:30 बजे रावण का चबूतरा मैदान पहुंची. इस दौरान रास्ते में अखाड़ा का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद रावण का चबूतरा मैदान में भी आर्य वीर दल सहित अन्य अखाड़ों ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया. रास्तेभर दलपतियों के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया. रास्ते में स्वयंसेवी संस्थाओं ने यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया.
पूर्व सीएम गहलोत की चर्चा : पूर्व सीएम अशोक गहलोत दशहरा के मौके पर जोधपुर आना भूलते नहीं हैं. यह परंपरा करीब दो दशक से अधिक समय चल रही है. इस दौरान गहलोत सत्ता में रहे तो भी वे जोधपुर में ही दशहरा मनाने के लिए शाम को आते रहे हैं और जब विपक्ष में रहे हैं तो भी इस दिन जोधपुर आए हैं. इस बार उनका नहीं आना चर्चा का विषय बन गया.
अलवर में रावण दहन : शहर के दशहरा मैदान में गुरुवार शाम 7 बजे राम बने पात्र ने रावण का वध किया. राम के पात्र ने अलवर के निजी सोसाइटी में बने राम मंदिर से लेकर आई रज पर खड़े होकर रावण दहन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे. रावण दहन से पहले केंद्रीय मंत्री की ओर से राम लक्ष्मण की आरती उतारी गई. गुरुवार को रावण दहन के कार्यक्रम से पहले दोपहर में पुतलो को खड़ा करते समय बारिश ने व्यवधान डाला.
हालांकि, बारिश रुकने के बाद रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले को खड़ा किया गया. इसके बाद पुतलों के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों की भीड़ लगने लगी. रावण बनाने वाले कारीगर गुड्डू ने बताया कि रावण, मेघनाथ व कुंभकरण में ग्रीन आतिशबाजी लगाई गई. तीनों पुतलों में करीब 2 हजार से ज्यादा पटाखे लगाए गए. अलवर में 1948 से पुरुषार्थी समाज की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
बाड़मेर में रावण दहन : बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का पर्व गुरुवार को सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. शहर के आदर्श स्टेडियम में विजयादशमी महोत्सव में जैसे ही भगवान राम की तीर से रावण का दहन हुआ. इस दौरान आदर्श स्टेडियम श्री राम की जयकारों से गूंज उठा. यहां रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी.