दशहरा 2025: कब है विजयदशमी? जानें पूजा विधि, मुहूर्त और त्योहार का महत्व

करनाल: सनातन धर्म में विजयदशमी या दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. यह दिन भगवान श्री राम द्वारा रावण पर विजय तथा मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की स्मृति में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है. यह पर्व जहां एक ओर धार्मिक आस्था से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर यह शक्ति, संयम और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है. यह त्योहार महिषासुर पर मां दुर्गा की जीत के तौर पर भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन भगवान श्री राम और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है. साथ ही रावण का पुतला दहन किया जाता है.

जानें कब है विजयदशमी: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली दसवीं को विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर रावण का दहन किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की दसवीं की शुरुआत 1 अक्टूबर को शाम के 7:01 पर हो रही है जबकि इसका समापन 2 अक्टूबर को शाम के 7:10 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है . इसलिए इस बार विजयदशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी."

दशहरा पर्व पर पूजा का शुभ मुहूर्त: पंडित जी ने आगे बताया कि, "दशहरा के दिन भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार दशहरे पर भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा-अर्चना करने का शुभ मुहूर्त दोपहर बाद 2:09 से शुरू होकर 2:56 तक रहेगा, जबकि दूसरा मुहूर्त दोपहर बाद 1:21 से लेकर 3:44 तक रहेगा. इस मुहूर्त में पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है. इस दिन रावण दहन का विशेष महत्व होता है, इसलिए सूर्यास्त का समय शाम के 6:05 पर है और इस समय के बाद ही रावण दहन का समय है."