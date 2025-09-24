दशहरा 2025: कब है विजयदशमी? जानें पूजा विधि, मुहूर्त और त्योहार का महत्व
विजयदशमी इस बार 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जानने के लिए आगे पढ़ें.
Published : September 24, 2025 at 12:16 PM IST
करनाल: सनातन धर्म में विजयदशमी या दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. यह दिन भगवान श्री राम द्वारा रावण पर विजय तथा मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की स्मृति में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है. यह पर्व जहां एक ओर धार्मिक आस्था से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर यह शक्ति, संयम और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है. यह त्योहार महिषासुर पर मां दुर्गा की जीत के तौर पर भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन भगवान श्री राम और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है. साथ ही रावण का पुतला दहन किया जाता है.
जानें कब है विजयदशमी: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली दसवीं को विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर रावण का दहन किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की दसवीं की शुरुआत 1 अक्टूबर को शाम के 7:01 पर हो रही है जबकि इसका समापन 2 अक्टूबर को शाम के 7:10 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है . इसलिए इस बार विजयदशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी."
दशहरा पर्व पर पूजा का शुभ मुहूर्त: पंडित जी ने आगे बताया कि, "दशहरा के दिन भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार दशहरे पर भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा-अर्चना करने का शुभ मुहूर्त दोपहर बाद 2:09 से शुरू होकर 2:56 तक रहेगा, जबकि दूसरा मुहूर्त दोपहर बाद 1:21 से लेकर 3:44 तक रहेगा. इस मुहूर्त में पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है. इस दिन रावण दहन का विशेष महत्व होता है, इसलिए सूर्यास्त का समय शाम के 6:05 पर है और इस समय के बाद ही रावण दहन का समय है."
विजयदशमी पर इनकी होती है पूजा-अर्चना: पंडित जी ने बताया कि, "वैसे तो हर राज्य का अपना अलग-अलग विधि विधान होता है, लेकिन हरियाणा की बात करें हरियाणा में दशहरे के दिन भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाती है. हरियाणा में गाय के गोबर के कुंड बनाए जाते हैं और उसमें विशेष तौर पर बनाया हुआ व्यंजन जैसे खीर इत्यादि रखे जाते हैं. जो जौ नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में बोए जाते हैं, उनको भी इनके अंदर रखे जाते हैं. साथ में अस्त्र-शस्त्र रखकर उसकी पूजा करने का विधान होता है. जो बहन अपने भाई के कान पर रखती है. भाई इसके बदले बहन को उपहार देता है. यह जौ आने वाली फसल की अच्छी पैदावार का प्रतीक भी माना जाता है."
जानें क्या है विजयदशमी का महत्व: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "विजयदशमी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है. भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा-अर्चना करने से जीवन में आई हुई सभी समस्या दूर हो जाती है. सभी प्रकार के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं. इस दिन देसी घी का दीपक जलाकर पूजा-अर्चना की जाती है, ताकि नवग्रह की स्थिति सही बनी रहे और इंसान की कुंडली में नवग्रह खुशियां लेकर आए. इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है. रावण के साथ-साथ कुंभकरण और मेघनाथ का भी दहन होता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि उनके पुतलों के जरिए अहंकार, अन्याय और अधर्म का नाश हो रहा है. कुछ स्थानों पर इस दिन नवरात्रि भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इस दिन माता दुर्गा की प्रतिमा का भी विसर्जन किया जाता है."
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगेगा 'दिवाली मेला', 500 स्टॉल और स्टार परफॉर्मेंस बनेंगे खास आकर्षण