सीतापुर में भरत मिलाप व राम यात्रा की भव्य तैयारी, कवियों की रंचनाओं से गूंजेगा मंच

जीआईसी मैदान में भरत मिलाप समिति की ओर से किया जा रहा आयोजन.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 12:14 AM IST

2 Min Read
सीतापुर : शहर के जीआईसी मैदान में भरत मिलाप कार्यक्रम व राम यात्रा का आयोजन भरत मिलाप समिति की ओर से किया जा रहा है. जिसकी लगभग सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसके अलावा 2 अक्टूबर को काव्य संध्या का आयोजन किया जाएगा. 3 अक्टूबर को भरत मिलाप कार्यक्रम होगा. जिसकी अगुवाई आयोजक समित के अध्यक्ष अमित बाजपेयी मीतू करेंगे.

अध्यक्ष अमित बाजपेयी मीतू ने बताया कि 2 अक्टूबर को एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी. जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे. यह यात्रा शहर के अहिल्याबाई चौक से प्रारंभ होगी, जो विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए जीआईसी मैदान में समाप्त होगी. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दिन सीतापुर में अवकाश भी घोषित किया जाता था.

आयोजकों ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)

उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से यह कार्यक्रम किन्हीं कारणों से नहीं हो सका. लेकिन इस बार इसे भव्य रूप में मनाने की तैयारियां अंतिम छोर पर हैं. समाजसेवी विश्ववीर गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में लाखों लोगों के आने की संभावना है. यह सीतापुर जिले का ऐतिहासिक और गौरवमयी कार्यक्रम है.

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमान मंदिर झांसी के महंत अर्पित दास जी होंगे. इससे पहले 2 अक्टूबर को राम यात्रा काव्य संध्या का कार्यक्रम सायं 7 बजे से किया जायेगा. जिसके मुख्य अथिति हनुमान गढ़ी अयोध्या धाम के महंत बलराम दास जी होंगे. काव्य संध्या में सुमित ओरछा, हेमंत पाण्डेय, शशि श्रेया एवं अजय अंजाम शामिल होंगे.

आयोजन समिति के अध्यक्ष मीतू बाजपेई के साथ उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, विकास हिंदू, विश्ववीर गुप्ता, राहुल मिश्रा, अनुभव पाण्डेय, राहुल जायसवाल, प्रभात अग्निहोत्री, पारस धवन, श्रवण बाजपेई, प्रदीप शुक्ला, प्रदीप गुप्ता, ललित श्रीवास्तव चंचल, संदीप अवस्थी, आकाश मिश्रा आदि प्रमुख रूप से अपना विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं.

