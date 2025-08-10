नारायणपुर: रविवार, 10 अगस्त की सुबह जिले के नक्सल पुनर्वास केंद्र में खास दृश्य देखने को मिला. यहां आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप को राखी बांधकर भाई का दर्जा दिया. दोनों मंत्रियों को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया.

सरकार की नीति ने बदली जिंदगी: आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बताया कि, पहले वे नक्सल संगठन की झूठी विचारधारा में फंस गए थे, लेकिन अब सरकार की पुनर्वास नीति ने उन्हें नई राह दिखाई है. शासन की मदद से उन्हें कौशल प्रशिक्षण (Skill Development Training) मिल रहा है जिससे वे अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं.

जो भी नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहेगा, सरकार और समाज उसे पूरा सम्मान देगा. सरकार उनकी सुरक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी लेगी.- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री

नई सोच और गतिविधियों की शुरुआत: विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र में सकारात्मक गतिविधियां जैसे खेल, मनोरंजन, देशभक्ति फिल्में और साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों को रायपुर और जगदलपुर जैसे शहरों का दौरा कराने की बात भी कही.

इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, सरपंच संध्या पवार, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, आईजी सुंदरराज पी. और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. नारायणपुर में हुआ यह आयोजन यह दिखाता है कि नक्सली हिंसा से हटकर एक सम्मानजनक जीवन जीना न केवल संभव है बल्कि सरकार उसका पूरा समर्थन कर रही है.

विजय शर्मा को सरेंडर महिला नक्सलियों ने राखी बांधी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल पुनर्वास केंद्र पहुंचे गृहमंत्री विजय शर्मा और अधिकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

