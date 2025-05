ETV Bharat / state

जम्मू कश्मीर और नक्सल एरिया में नहीं था संविधान लागू, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया कुछ: विजय शर्मा - VIJAY SHARMA ATTACKS CONGRESS

विजय शर्मा का कांग्रेस पर निशाना ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के एलवद पंचायत अभियान पर सियासत तेज हो चुकी है. सुकमा जिले के बड़ेसट्टी गांव ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है. इसके जवाब में सरकार ने नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 1 करोड़ रुपये का चेक गांव के सरपंच को प्रदान किया है. यह राशि विकास कार्यों के लिए दी गई है. अब इस योजना के बहाने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है. एलवद पंचायत योजना के बारे में जानिए: इस दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया, कि जो ग्राम पंचायत स्वेच्छा से नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा करती है, उन्हें सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए एक करोड़ की सहायता दी जाती है. कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर विजय शर्मा का अटैक (ETV BHARAT) उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ‘एलवद पंचायत अभियान’ सरकार की योजना है.जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्वयं नक्सल मुक्त होने की घोषणा करती है. इसके तहत ग्रामपंचायत में जो माओवादी सदस्य हैं, उनको सरेंडर करवाकर मुख्यधारा में जोड़कर पुनर्वास करवा कर यह प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत नक्सल मुक्त है. इस सूरत में उन्हें 1 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी जाती है. बड़ेसट्टी गांव से हुई शुरुआत: इसी तरह का गांव बडे़सट्टी गांव है. इस गांव में 11 लोग नक्सलवाद को छोड़कर विकास की धारा से जुड़े. अब यहां बस चलाया जा रहा है. मोबाइल के नेटवर्क और बिजली की व्यवस्था नियमित की जाती है. इस ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी पारित किया. जिसके बाद परसों मैं वहां गया और मेरे साथ वन मंत्री केदार कश्यप भी थे. हमने कलेक्ट्रेट में सारे सरपंचों के बीच में बड़ेसट्टी गांव को एक करोड़ 10 लाख का काम स्वीकृत किया है.

