ETV Bharat / state

कौन कर रहा था नीतीश कुमार को हाईजैक करने की कोशिश.. करीबी मंत्री ने खोला राज

नीतीश को हाईजैक करने के तेजस्वी के बयान पर विजय कुमार चौधरी ने करारा जवाब दिया और तेजस्वी यादव पर ही गंभीर आरोप लगाए.

Vijay Kumar Chaudhary
विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी जारी है. बिहार एनडीए और महागठबंधन के बीच कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं. बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगा चुके हैं. इसको लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है. वह सिद्धातों और उसूलों से समझौता करने वाले नेता नहीं हैं.

विजय चौधरी का तेजस्वी पर हमला: मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नूरसराय के चंडासी स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ JDU के नेता उपस्थित रहे. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विजय चौधरी ने तेजस्वी की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रहा है.

विजय कुमार चौधरी का तेजस्वी पर हमला (ETV Bharat)

"जब गठबंधन की बुनियाद ही स्वार्थ पर टिकी हो, तो वहां सिर फुटव्वल होना स्वाभाविक है. जहां न विचारधारा मिलती है, न सोच मिलती है, वहां नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर ऐसी चीजें होती ही है."- विजय कुमार चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

'आप फेल हो गए': तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दो गुजराती के हाइजैक वाले बयान पर कहा कि यही बात उन्होंने विधानसभा में भी कही थी. मैंने उन्हें उदाहरण देकर बताया था कि हम आपके साथ भी थे और आपकी पार्टी ने भी नीतीश कुमार को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप फेल हो गए और गठबंधन टूट गया.

Vijay Kumar Chaudhary
एनडीए के सम्मेलन में भीड़ (ETV Bharat)

NDA ने जीत का किया दावा: उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, जिन्हें कोई हाईजैक नहीं कर सकता, क्योंकि वे अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करते हैं. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री और नालंदा विधानसभा के विधायक श्रवण कुमार ने कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी भीड़ को देखकर कहा कि 2025 में एनडीए की सरकार बनना तय है. इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और उनमें जोश भरना था, ताकि सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जा सके.

"एनडीए के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को बताएंगे. कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाएं."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

Vijay Kumar Chaudhary
एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन (ETV Bharat)

तेजस्वी ने क्या कहा था?: तेजस्वी यादव ने बीते दिनों नालंदा की धरती से नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया था. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं लेते हैं, बल्कि बीजेपी के दबाव में हैं. इस्लामपुर के खानकाह हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में तेजस्वी ने कहा था कि आज बिहार की सरकार पटना से नहीं, बल्कि दिल्ली से चल रही है, दो गुजराती नेता चला रहे हैं. कभी नीतीश, मोदी की थाली खींचने का साहस रखते थे, लेकिन अब उनके पैर छू रहे हैं.

ये भी पढ़ेंये भी पढ़ें:

'बिहार से विक्ट्री और गुजरात में फैक्ट्री.. अब ये नहीं चलेगा', PM मोदी पर भड़के तेजस्वी यादव

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

'तेजस्वी की सरकार में युवाओं का नहीं BJP का पलायन होगा', बिहार में अखिलेश यादव का दावा

'डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल CM चाहिए...' राहुल की मौजूदगी में तेजस्वी ने खुद को बताया मुख्यमंत्री का चेहरा

'मोदी और अमित शाह का रिमोट बन गए हैं नीतीश..' मोतिहारी में जमकर सरकार पर बरसे तेजस्वी और राहुल

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY KUMAR CHAUDHARYTEJASHWI YADAVNALANDA NEWSएनडीए कार्यकर्ता सम्मेलनBIHAR ELECTION 2025NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.