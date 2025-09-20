ETV Bharat / state

कौन कर रहा था नीतीश कुमार को हाईजैक करने की कोशिश.. करीबी मंत्री ने खोला राज

नालंदा: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी जारी है. बिहार एनडीए और महागठबंधन के बीच कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं. बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगा चुके हैं. इसको लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है. वह सिद्धातों और उसूलों से समझौता करने वाले नेता नहीं हैं.

विजय चौधरी का तेजस्वी पर हमला: मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नूरसराय के चंडासी स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ JDU के नेता उपस्थित रहे. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विजय चौधरी ने तेजस्वी की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रहा है.

विजय कुमार चौधरी का तेजस्वी पर हमला (ETV Bharat)

"जब गठबंधन की बुनियाद ही स्वार्थ पर टिकी हो, तो वहां सिर फुटव्वल होना स्वाभाविक है. जहां न विचारधारा मिलती है, न सोच मिलती है, वहां नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर ऐसी चीजें होती ही है."- विजय कुमार चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

'आप फेल हो गए': तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दो गुजराती के हाइजैक वाले बयान पर कहा कि यही बात उन्होंने विधानसभा में भी कही थी. मैंने उन्हें उदाहरण देकर बताया था कि हम आपके साथ भी थे और आपकी पार्टी ने भी नीतीश कुमार को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप फेल हो गए और गठबंधन टूट गया.

एनडीए के सम्मेलन में भीड़ (ETV Bharat)

NDA ने जीत का किया दावा: उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, जिन्हें कोई हाईजैक नहीं कर सकता, क्योंकि वे अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करते हैं. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री और नालंदा विधानसभा के विधायक श्रवण कुमार ने कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी भीड़ को देखकर कहा कि 2025 में एनडीए की सरकार बनना तय है. इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और उनमें जोश भरना था, ताकि सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जा सके.