दिल्ली में आवारा कुत्तों के खिलाफ 28 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे विजय गोयल

नई दिल्ली: दिल्ली में आवारा कुत्तों पर अब भी सियासत जारी है. वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद आवारा कुत्तों का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है. आए दिन बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल लगातार आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं. इसी कड़ी में अब 28 सितंबर को इंटरनेशनल रेबीज डे के मौके पर जंतर मंतर पर बड़ा धरना देने का ऐलान किया गया है.

गोयल ने साफ कहा कि जनता रोज हादसों से जूझ रही है, लेकिन सरकारें चुप हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा जब तक आवारा कुत्ते दो-चार वीआईपी को नहीं काटेंगे, तब तक इस मुद्दे पर ठोस कानून नहीं बनेगा. उनका कहना है कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है.

विजय गोयल (ETV BHARAT)

गोयल ने बताया कि गली-गली में डर का माहौल है. लोग पार्कों और गलियों में बच्चों को अकेला छोड़ने से घबराते हैं. “जनता की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है. इंटरनेशनल रेबीज डे के दिन हम जंतर मंतर पर जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे,”



इस बीच, विजय गोयल आनंद विहार के विज्ञान लोक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए. यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की ताकत, उसकी विचारधारा और कार्यकर्ता हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति का मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना है.