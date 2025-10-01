ETV Bharat / state

विजय दशमी: असत्य की हार के लिए मुस्लिम परिवार बनाता आ रहा है वर्षों से रावण

सरगुजा संभाग में विजय दशमी पर सभी रावन यहीं मुस्लिम परिवार बना रहा है.

Vijay Dashami
सरगुजा संभाग में विजय दशमी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 8:29 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 8:38 PM IST

Choose ETV Bharat

सरगुजा : असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक का पर्व विजय दशमी मनाया जा रहा है. इस दिन भगवान् श्री राम ने रावण का वध किया था, तभी से इस दिन असत्य रूपी रावण के पुतले को जलाने की परम्परा देश में चली आ रही है. भारत में सभी धर्म व मजहब को मानने वाले लोग एक साथ रहते है और इनके पर्व में भी इस गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिलती है.

हिन्दू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल: सरगुजा में जब सत्य की जीत और असत्य की हार का अवसर आता है तो हिन्दू मुस्लिम एकमत दिखते है. यही कारण है की यहां के रावण के पुतले का निर्माण एक ही मुस्लिम परिवार करता है. पीढी दर पीढी इस परिवार के लोग रावण बनाने का काम करते हैं जबकि हिन्दू रीति रिवाजों के साथ हिन्दू समाज इस पुतले का दहन करता है.

सरगुजा संभाग में विजय दशमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस वर्ष भी रावण के पुतले का निर्माण मुस्लिम परिवार ने किया है, करीब 30 वर्ष से अधिक समय से इस परिवार के लोग रावण का निर्माण कर रहे है. पहले दादा फिर पिता रावण निर्माण करते थे अब बेटा भी बड़ा हो चुका है और वो भी परिवार के काम में सहयोग करता है. अंबिकापुर का मुख्य दशहरा समारोह प्रशासन और सरगुजा सेवा समिति के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है.

Vijay Dashami
मुस्लिम परिवार बना रहा रावण (ETV Bharat Chhattisgarh)

30 साल से मुस्लिम परिवार के लोग बना रहे रावण: अंबिकापुर के मोहम्मद जावेद हैं, जिनका परिवार रावण का निर्माण करता है. जावेद के बेटे सलमान खान बताते हैं " यहां का रावण हमारे परिवार के द्वारा ही बनाया जाता है, करीब 30 साल से हम लोग रावण बना रहे हैं. रावण बनाने के लिए सब सामान समिति के लोग लाकर दे देते है हमारा काम सिर्फ बनाने का होता है. रावण का निर्माण एक महीने पहले ही शुरू हो जाता है और हमेशा से ही पीजी कॉलेज में बनता आ रहा है, इस बार रावण 90 फीट का है और कुम्भकरण और मेघनाद 50 फीट के है. हिन्दुओं का त्यौहार है लेकिन हमारे समाज के द्वारा इतने साल से रावण बनाया जा रहा है. ये हिन्दू मुस्लिम भाई चारे का प्रतीक है."

बड़ी बात ये है कि संभाग में कई अन्य जगहों के रावण भी इनके ही द्वारा बनाये जाते हैं. इस वर्ष अंबिकापुर के साथ कुसमी और चिरमिरी का रावण भी इनके ही द्वारा बनाया जा रहा है.

