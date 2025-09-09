ETV Bharat / state

'झांसे में रखकर फाॅर्म भरवाना ठगैती नीति का परिचायक', विपक्ष पर भड़के विजय चौधरी

विजय चौधरी ने एनडीए की एकजुटता का दावा किया है. उन्होंने कहा कि झांसे में रखकर फाॅर्म भरवाना विपक्ष की ठगैती नीति का परिचायक है.

Vijay Choudhary
मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2025 at 6:39 PM IST

पटना: वरिष्ठ जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया है कि एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं है, सभी घटक दल एकजुट हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा. मंत्री ने कहा कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से संतुष्ट है, इसलिए हमलोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी.

कब होगा एनडीए में सीटों का बंटवारा?: विजय चौधरी ने इस सवाल पर कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सही समय पर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी घटक दलों में मजबूती, सामंजस्य और बेहतर समन्वय है. इसलिए जब सभी घटक दलों के नेता बैठेंगे, तब आसानी से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन जाएगी.

मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

विपक्ष पर भड़के विजय चौधरी: उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी मांग पर किसी राजनीतिक दल का कोई विशेष कॉपीराइट नहीं होता. वास्तविकता यह है कि विपक्ष निहित स्वार्थ की राजनीति के तहत झांसे में रखकर महिलाओं से आवेदन भरवाकर चुनावी लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, जो उनकी ठगैती नीति का परिचायक है. वहीं दूसरी ओर, नीतीश सरकार जनकल्याण की भावना के साथ कार्यरत है.

इसी महीने से मिलेंगे रुपये: विजय चौधरी ने का कि इसी माह में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत प्रत्येक परिवार की महिला लाभुक के खाते में 10,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की जाएगी. आरजेडी और कांग्रेस की ओर से महिलाओं को ढाई हजार रुपए देने की घोषणा की गई है और उसके लिए महिलाओं से रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है.

महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार: नीतीश सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को इच्छुक रोजगार के लिए 10000 इस महीना देने की तैयारी है. 7 सितंबर को मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शिका जारी कर दी है. उसके बाद ग्रामीण इलाकों में आवेदन भी लिया जाने लगा है. शहरी इलाकों के लिए 10 सितंबर को पोर्टल लॉन्च होगा, उसके बाद आवेदन लिया जाएगा लेकिन इस योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है.

"एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सही समय पर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा. जिस तरह महिलाओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर राशि ली जा रही है, वह विपक्ष की ठगैती नीति का परिचायक है."- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार

BIHAR ELECTION 2025एनडीए में सीटों का बंटवाराSEAT SHARING IN NDANITISH KUMARVIJAY CHOUDHARY

