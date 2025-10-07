जहानाबाद में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा
जहानाबाद में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है. निगरानी की टीम ने रंगे हाथों अरेस्ट किया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 7, 2025 at 5:26 PM IST
जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. सदर प्रखंड में कार्यरत राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार को 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दाखिल-खारिज के नाम पर एयरफोर्स के सेवानिवृत अधिकारी से रिश्वत मांगने की शिकायत पर एक्शन हुआ है.
घूसखोर राजस्व कर्मी गिरफ्तार: आरोप है कि राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार दाखिल-खारिज के नाम पर एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी पुष्कर कुमार से रिश्वत की डिमांड कर रहा था. वह अपनी जमीन के दाखिल-खारिज के लिए पिछले कई महीनों से कार्यालय का चक्कर काट रहे थे. इस काम के लिए उनसे पांच हजार रुपये की मांग की गई थी.
अपने कार्यालय से गिरफ्तार: पुष्कर कुमार ने इस बात की शिकायत निगरानी विभाग से कर दी. जिसके बाद निगरानी टीम ने मामला दर्ज किया और मंगलवार को सदर प्रखंड के पुराने कार्यालय से अविनाश कुमार को पैसा लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
पटना लेकर गई निगरानी की टीम: गिरफ्तारी के बाद राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार को निगरानी विभाग की टीम पटना लेकर गई है. अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा जाएगा.
क्या बोले शिकायतकर्ता?: इस मामले में फरियादी पुष्कर कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन के दाखिल-खारिज के लिए राजस्व कर्मचारी के पास ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया. जब इस बात की जानकारी लगाने राजस्व कर्मचारी से मिले तो उन्होंने 5000 रुपये की मांग कर दी. उन्होंने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए आरोपी राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत् भ्रष्टाचार की शिकायतों हेतु सम्पर्क करें :-#VigilanceAwarenessWeek2024#VigilanceAwarenessWeek#BiharVigilanceDept @IPRDBihar @officecmbihar @NitishKumar pic.twitter.com/SWxcd7aJYL— Vigilance Department Bihar (@VigilanceBihar) October 29, 2024
"मैंने अपनी एक जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे एक बार रिजेक्ट कर दिया गया. किस वजह से ऐसा हुआ, ये जानने के लिए जब मैं राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार से मिला तो उन्होंने मुझसे पांच हजार रुपये की मांग कर दी. जिसकी शिकायत मैंने निगरानी विभाग से की थी. खुश हूं कि घूसखोर कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है."- पुष्कर कुमार, शिकायतकर्ता
