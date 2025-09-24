ETV Bharat / state

घूसखोर जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, 5% कमीशन के चक्कर में पहुंच गया हवालात

रिश्वत के चक्कर में पहुंचा जेल: कमीशन में देरी के कारण बिल पास नहीं हो रहा था. जिसको लेकर एजेंसी की ओर से पटना में निगरानी विभाग को शिकायत की गई थी. जिसके बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और और 50 हजार रुपये की रकम के साथ अरेस्ट कर लिया.

50,000 रुपये के साथ गिरफ्तार: ये मामला जिले के पानापुर का है. जहां पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने एक कनीय अभियंता को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पंचायत अंतर्गत कराए गए कार्य के 10 लाख रुपये का भुगतान को लेकर कनीय अभियंता की ओर से 5% कमीशन की मांग की गई थी.

कौन है आरोपी?: चकिया पंचायत भवन में रिश्वत के साथ गिरफ्तार कनीय अभियंता का नाम राजा करीम है. वह पानापुर पंचायती राज विभाग में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत है. निगरानी विभाग की टीम उससे पूछताछ कर रही है. पूछताछ के क्रम में उसे तरैया प्रखंड स्थित उसके क्वार्टर पर भी लेकर गई और जांच पड़ताल की.

क्या बोले अधिकारी?: इस मामले में निगरानी विभाग के डीएसपी राजकुमार सिंह ने कहा कि पंचायती राज विभाग में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत राजा करीम के खिलाफ काफी समय से शिकायत मिल रही थी. उन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि पंचायत अंतर्गत कराए गए कार्य के लिए कमीशन का पैसा लेकर कोई उसके पास आ रहा है. जिसके बाद हमने उसे 50 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया.

"हमें इस बात की जानकारी बराबर मिल रही थी. ऐसे में आज जब कनीय अभियंता राजा करीम ने पैसे लेने के लिए अपने आवास पर उस आदमी को बुलाया था, तभी निगरानी की टीम ने उसे दबोच लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है."- राजकुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग

