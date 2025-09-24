घूसखोर जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, 5% कमीशन के चक्कर में पहुंच गया हवालात
सारण में विजिलेंस टीम ने जूनियर इंजीनियर को रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार किया है. 4 महीने में तीसरी गिरफ्तारी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 24, 2025 at 8:46 PM IST
छपरा: बिहार के सारण में घूसखोर कनीय अभियंता गिरफ्तार हुआ है. निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. 10 लाख रुपये के भुगतान के एवज में 5% कमीशन लेने का आरोप है. पिछले 4 महीने में सारण जिले से तीन घूसखोरी कर्मचारियों को निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है.
50,000 रुपये के साथ गिरफ्तार: ये मामला जिले के पानापुर का है. जहां पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने एक कनीय अभियंता को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पंचायत अंतर्गत कराए गए कार्य के 10 लाख रुपये का भुगतान को लेकर कनीय अभियंता की ओर से 5% कमीशन की मांग की गई थी.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत् भ्रष्टाचार की शिकायतों हेतु सम्पर्क करें :-#VigilanceAwarenessWeek2024#VigilanceAwarenessWeek#BiharVigilanceDept @IPRDBihar @officecmbihar @NitishKumar pic.twitter.com/SWxcd7aJYL— Vigilance Department Bihar (@VigilanceBihar) October 29, 2024
रिश्वत के चक्कर में पहुंचा जेल: कमीशन में देरी के कारण बिल पास नहीं हो रहा था. जिसको लेकर एजेंसी की ओर से पटना में निगरानी विभाग को शिकायत की गई थी. जिसके बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और और 50 हजार रुपये की रकम के साथ अरेस्ट कर लिया.
कौन है आरोपी?: चकिया पंचायत भवन में रिश्वत के साथ गिरफ्तार कनीय अभियंता का नाम राजा करीम है. वह पानापुर पंचायती राज विभाग में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत है. निगरानी विभाग की टीम उससे पूछताछ कर रही है. पूछताछ के क्रम में उसे तरैया प्रखंड स्थित उसके क्वार्टर पर भी लेकर गई और जांच पड़ताल की.
क्या बोले अधिकारी?: इस मामले में निगरानी विभाग के डीएसपी राजकुमार सिंह ने कहा कि पंचायती राज विभाग में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत राजा करीम के खिलाफ काफी समय से शिकायत मिल रही थी. उन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि पंचायत अंतर्गत कराए गए कार्य के लिए कमीशन का पैसा लेकर कोई उसके पास आ रहा है. जिसके बाद हमने उसे 50 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया.
"हमें इस बात की जानकारी बराबर मिल रही थी. ऐसे में आज जब कनीय अभियंता राजा करीम ने पैसे लेने के लिए अपने आवास पर उस आदमी को बुलाया था, तभी निगरानी की टीम ने उसे दबोच लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है."- राजकुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग
