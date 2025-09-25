ETV Bharat / state

बिहार में घूस लेते जिला नियोजन पदाधिकारी और डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार, विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई

मधुबनी: मधुबनी में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है. इसी क्रम में निगरानी विभाग की टीम ने बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी चौक पर छापेमारी की है और जिला नियोजन पदाधिकारी मुनाल कुमार चौधरी और डाटा ऑपरेटर राहुल कुमार को 30,000 रुपए की घुस लेते हुए गिरफ्तार किया है.

क्या कहते हैं DSP?: निगरानी विभाग के DSP अमरेंद्र हर विद्यार्थी ने बताया कि कल्पवृक्ष संस्थान चलाने वाले हाजीपुर निवासी से नियोजन पदाधिकारी मुनाल कुमार चौधरी ने प्रतिमाह 5000 रुपए की मांग की थी. ये रुपए वो रिश्वत के रूप में ले रहे थे.

''जिला नियोजन पदाधिकारी मुनाल कुमार चौधरी को ₹20000 और ऑपरेटर राहुल कुमार को ₹10000 की घुस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में बहुत शिकायतें आ रही थी. शिकायतें मिलने के बाद निगरानी टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है''. - अमरेंद्र हर विद्यार्थी, DSP, निगरानी विभाग पटना

अधीक्षण अभियंता के खिलाफ भी हुई कार्रवाई: बता दें कि इससे पहले बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने समस्तीपुर विद्युत आपूर्ति इकाई के अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. अधीक्षण अभियंता विवेकानंद पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

आय से अधिक संपत्ति का है मामला: प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गुप्त प्राप्त जानकारी के सत्यापन के बाद पाया गया कि विवेकानंद ने अपनी वैध आय 2 करोड़ 74 लाख रुपए की तुलना में करीब 4 करोड़ 87 लाख 30 हजार रुपए की परिसंपत्ति अर्जित की है. यानी उनकी संपत्ति उनकी वैध आय से लगभग 77.84 प्रतिशत अधिक पाई गई.