बिहार में इंजीनियर के कई ठिकानों पर एक साथ विजिलेंस का छापा, बिजली विभाग में हड़कंप

दरभंगा में बिजली विभाग के इंजीनियर के घर विजिलेंस ने छापा मारा. इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज बरामद किए गए.

raid in darbhanga
इंजीनियर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 8, 2025 at 5:26 PM IST

दरभंगा: बिहार के दरभंगा हाउसिंग कॉलोनी स्थित PWD बिल्डिंग में तैनात बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के किराए के मकान पर अहले सुबह से विजिलेंस विभाग डीएसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई. वहीं इनसे संबंधित सभी लोगों से अधिकारी पूछताछ भी कर रहे हैं.

इंजीनियर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा: साथ ही कार्यपालक अभियंता के भागलपुर पैतृक आवास रानी तालाब पर भी छापेमारी चल रही है. अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध लेन-देन की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है. वहीं मौके से भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज बरामद हुये हैं.

भारी मात्रा में कैश बरामद: वहीं छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं. विजिलेंस टीम ने मौके से प्रणव कुमार सहित अन्य दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. विजिलेंस की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप का माहौल है.

अधिकारियों का कहना है कि टीम को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो आगे की जांच में कई गंभीर खुलासों का आधार बन सकते हैं. इन दस्तावेजों के माध्यम से संभावित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पता चल सकता है.

विभागीय अफसरों में हड़कंप: छापेमारी में शामिल अफसरों के अनुसार यह छापेमारी पूर्व निर्धारित योजना के तहत की गई और अब विभागीय स्तर पर सभी रिकॉर्ड और लेन-देन की गहन समीक्षा की जा रही है. यह कदम राज्य में विभागीय भ्रष्टाचार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है.

छापेमारी की जानकारी मिलते ही विभागीय अफसरों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस मामले में आगे की जांच में यह स्पष्ट होगा कि बरामद दस्तावेजों और नकदी के जरिए किस हद तक भ्रष्टाचार और अनियमितताएं उजागर होंगी.

कई ठिकानों पर दबिश: वहीं भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रणव कुमार के भागलपुर के रानीतालाब स्थित आवास पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सघन छापेमारी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के आरोपों के तहत की जा रही है. वहीं विजिलेंस की कई टीमें एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर भी दबिश दे रही हैं.

इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी संभावित सबूत और दस्तावेज बरामद किए जाएं और जांच पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ हो. विजिलेंस टीम द्वारा इस छापेमारी के दौरान दस्तावेज, नकदी और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की तलाशी ली गई.

