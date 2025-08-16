जींद : हरियाणा के जींद के जुलाना कस्बे के हांसी रोड पर स्थित नगर पालिका के चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा के कार्यालय पर शनिवार को विजिलेंस ने रेड मारी. टीम ने अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट को रंगे हाथों काबू किया है. आरोपियों के कब्जे से दो लाख 27 हजार की राशि भी बरामद की है. डॉ. संजय जांगड़ा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे.

रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार : विजिलेंस टीम के डीएसपी ने बताया कि टीम को शिकायत मिली थी कि भिवानी निवासी ठेकेदार मनोज से तालाब की राशि को पास करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है. अढ़ाई प्रतिशत के हिसाब से राशि की रिश्वत मांगी जा रही थी. ठेकेदार की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की ओर रिसेप्शनिस्ट को रंगे हाथों काबू किया. टीम ने चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा और रिसेप्शनिस्ट सतबीर को हिरासत में लिया है. टीम ने मौके से डीवीआर को भी बरामद किया है.

जुलाना नगरपालिका चेयरमैन के दफ्तर में विजिलेंस की रेड (Etv Bharat)

जुलाना में तालाब का किया जा रहा था सौंदर्यीकरण : जुलाना के हांसी मार्ग पर तालाब का सौदर्यकरण किया जा रहा था जिस पर लगभग साढ़े चार करोड़ की लागत आनी थी। लेकिन कोर्ट स्टे के कारण काम रूका हुआ था. तालाब का सौंदर्यीकरण का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था.

जुलाना नगरपालिका के चेयरमैन पर रेड (Etv Bharat)

