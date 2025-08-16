ETV Bharat / state

जुलाना नगरपालिका चेयरमैन के दफ्तर में विजिलेंस की रेड, रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार - JULANA NAGARPALIKA CHAIRMAN RAID

जींद में जुलाना नगरपालिका चेयरमैन संजय जांगड़ा पर विजिलेंस की रेड हुई है. इस दौरान चेयरमैन और रिसेप्शनिस्ट को हिरासत में लिया गया है.

Vigilance raid on the office of Julana Nagarpalika Chairman Sanjay Jangra
जुलाना नगरपालिका चेयरमैन के दफ्तर में विजिलेंस की रेड
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 8:16 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 8:43 PM IST

जींद : हरियाणा के जींद के जुलाना कस्बे के हांसी रोड पर स्थित नगर पालिका के चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा के कार्यालय पर शनिवार को विजिलेंस ने रेड मारी. टीम ने अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट को रंगे हाथों काबू किया है. आरोपियों के कब्जे से दो लाख 27 हजार की राशि भी बरामद की है. डॉ. संजय जांगड़ा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे.

रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार : विजिलेंस टीम के डीएसपी ने बताया कि टीम को शिकायत मिली थी कि भिवानी निवासी ठेकेदार मनोज से तालाब की राशि को पास करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है. अढ़ाई प्रतिशत के हिसाब से राशि की रिश्वत मांगी जा रही थी. ठेकेदार की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की ओर रिसेप्शनिस्ट को रंगे हाथों काबू किया. टीम ने चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा और रिसेप्शनिस्ट सतबीर को हिरासत में लिया है. टीम ने मौके से डीवीआर को भी बरामद किया है.

जुलाना नगरपालिका चेयरमैन के दफ्तर में विजिलेंस की रेड

जुलाना में तालाब का किया जा रहा था सौंदर्यीकरण : जुलाना के हांसी मार्ग पर तालाब का सौदर्यकरण किया जा रहा था जिस पर लगभग साढ़े चार करोड़ की लागत आनी थी। लेकिन कोर्ट स्टे के कारण काम रूका हुआ था. तालाब का सौंदर्यीकरण का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था.

Vigilance raid on the office of Julana Nagarpalika Chairman Sanjay Jangra
जुलाना नगरपालिका के चेयरमैन पर रेड

Vigilance raid on the office of Julana Nagarpalika Chairman Sanjay Jangra
