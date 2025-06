ETV Bharat / state

बिहार में DPO और शिक्षक घूस लेते गिरफ्तार, CM नीतीश के गृह जिले में विजिलेंस का छापा - BIHAR VIGILANCE ACTION

नालंदा में गिरफ्तार डीपीओ और शिक्षक ( Etv Bharat )

पटना: बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलेरेंस की नीति अपनायी जा रही है. खासकर बिहार निगरानी विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में छापेमारी की गयी. इस दौरान निगरानी विभाग ने एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) और एक शिक्षक को घूस लेते गिरफ्तार किया गया. कमेटी गठन को लेकर वसूली: निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया. सोमवार को बिहार निगरानी विभाग की टीम ने हिलसा के महंत विद्यानंदन इंटर कॉलेज में कमेटी गठन की प्रक्रिया चल रही थी. इसी सिलसिले में शिक्षक संजय कुमार और डीपीओ अनिल कुमार ने एक व्यक्ति से 20 हजार रुपए की अवैध मांग की थी.

