बिहार के बड़े अधिकारी घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, पीएम की योजना में मांगा था नजराना - BETTIAH OFFICER ARRESTED

बिहार के बेतिया में विजिलेंस पटना की टीम ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को घूस लेते दबोचा है. पीएम की योजना में रिश्वत ले रहे थे.

bettiah officer arrested
रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2025 at 4:27 PM IST

बेतिया: पश्चिम चंपारण के जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को निगरानी की टीम ने एक लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. अनुदान की राशि का दस फीसदी डीएफओ रिश्वत में ले रहे थे. निगरानी विभाग की टीम ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार: मामला बैरिया प्रखंड के पखनाहा बाजार निवासी मुराद अनवर से जुड़ा है, जिनकी मां मत्स्य पालन का कार्य करती हैं. मत्स्य पालन विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत 25 लाख रुपए की योजना चलाई जाती है. इस योजना में लाभुक को 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है.

बेतिया के रिश्वतखोर अधिकारी अरेस्ट (ETV Bharat)

पीएम की योजना में मांगी घूस: लाभुक मुराद अनवर की मां इस योजना का लाभ ले रही थीं. लेकिन सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन ने एक लाख रिश्वत की मांग की. पीड़ित मुराद अनवर ने इस मामले की लिखित शिकायत निगरानी विभाग से की.

1 लाख ले रहे थे रिश्वत: शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने पूरे प्रकरण की गहन जांच की और फिर सोमवार को बिछाए गए जाल में जिला मत्स्य पदाधिकारी को पकड़ लिया. आरोपित को अधिकारी ने एक लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया.

जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन गिरफ्तार (ETV Bharat)

शिकायतकर्ता ने क्या कहा: वहीं शिकायतकर्ता मुराद अनवर ने बताया कि दस लाख अनुदान में से दस प्रतिशत की जिला पदाधिकारी ने मांग की थी. इसकी जानकारी विजिलेंस को हमारे द्वारा दी गई. आज इनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है.

"मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन ने एक लाख रुपये की डिमांड की थी. कुल 25 लाख का काम था और मेरा अनुदान 10 लाख रुपये था. 10 लाख का दस प्रतिशत 1 लाख मांगा था. मैंने शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है."- मुराद अनवर, पीड़ित

घूसखोर अधिकारी को पटना ले गई टीम: गिरफ्तारी के बाद अधिकारी को निगरानी विभाग की टीम पूछताछ के लिए पटना ले गई है. विजिलेंस डीएसपी पवन कुमार ने बताया की एक लाख नगद रिश्वत लेते जिला मत्स्य पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है जो अनुदान के दस लाख रुपया में से दस प्रतिशत का घूस मांगे थे.

पटन निगरानी टीम की कार्रवाई (ETV Bharat)

"रिश्वत के लेन-देन से मामला संबंधित हैं. मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन पैसे नहीं देने पर शिकायतकर्ता को किसी मामले में फंसाने की धमकी दे रहे थे. टीम का गठन कर दोपहर ढाई बजे के आस-पास उन्हें गिरफ्तार किया गया है."- पवन कुमार, डीएसपी



