बिहार में राजस्व कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार, दाखिल खारिज के बदले मांगे थे रुपए - KHAGARIA BRIBERY

खगड़िया में निगरानी विभाग ने राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरा मामला

KHAGARIA BRIBERY
राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 7:46 AM IST

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में निगरानी विभाग की टीम ने एक राजस्व कर्मचारी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह अलौली अंचल कार्यालय में कार्यरत था. ये कार्रवाई उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है, जो भ्रष्टाचार करते हैं.

दाखिल खारिज के बदले मांगे थे रुपए: मिली जानकारी के अनुसार परिवादी गुड्डू कुमार ने अपनी जमीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था, लेकिन राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह ने आवेदन को रिजेक्ट कर दिया और काम कराने के लिए शुरुआत में 1 लाख रुपए की मांग की.

परिवादी ने निगरानी विभाग से की थी शिकायत: सौदेबाजी घटते-घटते 20 हजार रुपए पर तय हुई. इसी बीच परिवादी ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की. निगरानी विभाग ने मामले की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए. जिसमें सुरेंद्र सिंह द्वारा घूस की मांग की पुष्टि हुई.

राजस्व कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार: घूस लेने की योजना पहले महिला थाना खगड़िया के बगल में स्थित एक चाय दुकान पर तय की गई थी, लेकिन फिर लेन-देन की जगह बदलकर खगड़िया से छेमा गांव जाने वाली सड़क पर हेलना पूल के पास तय हुई. यहीं पर निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया और घूस की रकम लेते ही सुरेंद्र सिंह को धर दबोचा.

भ्रष्ट अधिकारी को पटना लेकर गई टीम: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रुपए लेने की जल्दबाजी में आरोपी कर्मचारी के हाथ से कुछ नोट नीचे भी गिर गए थे, जिन्हें निगरानी विभाग की टीम ने मौके से उठाकर जब्त कर लिया है. बहरहाल गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम सुरेंद्र सिंह को अपने साथ पटना लेकर चली गई है.

''सुरेंद्र सिंह को हमारी टीम ने हेलना पुल के पास से ₹20000 घूस लेते हुए पकड़ा है. पहले महिला थाना खगड़िया के ठीक बगल में चाय की दुकान पर रुपए लेने की बात थी, लेकिन परिवादी को हेलना पुल के पास बुलाया गया. जैसे ही राजस्व कर्मचारी ने रुपए लिया. हमने उसे तुरंत गिरफ्तार लिया. उसे पटना लेकर जा रहे हैं. आगे की कार्रवाई की जाए''. -विकास कुमार श्रीवास्तव, डीएसपी, निगरानी विभाग

