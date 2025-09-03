ETV Bharat / state

बिहार में घूसखोर ड्रग्स इंस्पेक्टर गिरफ्तार, दवाई दुकान के लाइसेंस के बदले ले रहे थे नजराना - ARWAL DRUGS INSPECTOR ARRESTED

अरवल से घूसखोर ड्रग्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है. दुवाई दुकान के लाइसेंस के बदले पैसे मांग रहे थे. पढ़ें पूरी खबर

Arwal drugs inspector arrested
अरवल से घूसखोर ड्रग्स इंस्पेक्टर अरेस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 3:30 PM IST

अरवल: बिहार के अरवल सदर अस्पताल परिसर में बने औषधि नियंत्रण कार्यालय में कार्यरत ड्रग्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र नारायण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया है. ड्रग्स इंस्पेक्टर 40 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं.

घूस लेते ड्रग्स इंस्पेक्टर गिरफ्तार: घटना के संबंध में जानकारी देते हुए धावा दल के प्रभारी विनोद कुमार पांडे ने बताया कि होलसेल मेडिकल स्टोर खोलने के लिए प्रसादी इंग्लिश के जितेंद्र कुमार ने 18 जुलाई को आवेदन दिया था. ड्रग्स कार्यालय आवेदन किए थे.

"परिवादी जितेंद्र कुमार ने ऑनलाइन आवेदन किया था. 24 जुलाई को ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दुकान का जांच किया गया और 30 जुलाई को 40 हजार रुपए लाइसेंस देने के लिए मांगा गया. 20 जुलाई को उन्होंने घूस की मांग की थी. धावा दल का गठन कर ये कार्रवाई की गई है."- विनोद कुमार पांडे,धावा दल के प्रभारी

बिहार में घूसखोर ड्रग्स इंस्पेक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

दुकान के लाइसेंस के बदले मांग रहे थे पैसे: मुस्कान मेडिकल एजेंसी के नाम से दुकान का लाइसेंस मांगा गया था. इसकी शिकायत जितेंद्र कुमार ने निगरानी विभाग को की. शिकायत के सत्यापन के लिए टीम गठित की गई. शिकायत सही पाया गया. उसके बाद धावा दल ने बुधवार को कार्रवाई की.

"लाइसेंस के लिए मैंने आवेदन किया था. ड्रग्स इंस्पेक्टर ने जांच की. बाद में 40 हजार की मांग करने लगे. मैंने कहा कि कुछ कम कीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा."-जितेंद्र कुमार, परिवादी

मेडिकल जांच के लिए ले गई टीम: जैसे ही जितेंद्र कुमार ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को पैसा दिया, पहले से मौजूद निगरानी विभाग के टीम ने रंगे हाथ उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर को मेडिकल कराने सदर अस्पताल लेकर जाया गया. निगरानी विभाग के धावा दल में राकेश कुमार, मुरारी प्रसाद सहित कई अधिकारी शामिल थे.

