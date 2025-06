ETV Bharat / state

18 हजार रिश्वत लेते राजस्व कर्माचारी को दबोचा, बिहार में घूसखोरों की शामत - BRIBE IN ROHTAS

रोहतास में राजस्व कर्मी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के दावथ अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो घूसखोरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है. निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी कन्हैया कुमार और उनके दलाल सुनील कुमार सिंह को 18 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर निगरानी की टीम पटना ले गई, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है. 40 डिसमिल जमीन पर रिश्वत की मांग: मामला दावथ अंचल कार्यालय का है, जहां स्थानीय निवासी बिट्टू कुमार से 40 डिसमिल जमीन के दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी. पीड़ित बिट्टू कुमार ने बताया कि पिछले तीन महीनों से अंचल कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद उनका काम नहीं हो रहा था. अंचलाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा बार-बार दौड़ाने के बाद राजस्व कर्मी कन्हैया कुमार ने 18 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की. परेशान होकर बिट्टू ने निगरानी ब्यूरो से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. रोहतास में निगरानी विभाग की टीम (ETV Bharat) निगरानी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा: बिट्टू कुमार की शिकायत के आधार पर पटना से निगरानी विभाग की एक विशेष टीम दावथ पहुंची. टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए अंचल कार्यालय में छापेमारी की. इस दौरान राजस्व कर्मचारी कन्हैया कुमार और उनके दलाल सुनील कुमार सिंह को 18 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया. निगरानी की इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया, और दोनों आरोपियों को तत्काल हिरासत में लेकर पटना ले जाया गया. म्यूटेशन के बदले ले रहे थे घूस (ETV Bharat) पीड़ित ने महीनों की परेशानी के बाद की शिकायत: पीड़ित बिट्टू कुमार ने बताया कि उन्होंने जमीन के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन अंचल कार्यालय के कर्मचारी कन्हैया कुमार ने काम करने के लिए 18 हजार रुपये की मांग की. बार-बार दौड़ाने और परेशान करने के बाद बिट्टू ने निगरानी ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज की. उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निगरानी की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और छापेमारी की.

