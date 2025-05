ETV Bharat / state

भ्रष्टाचार पर विजिलेंस का कड़ा प्रहार, देहरादून में चौकी इंचार्ज 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार - ISBT CHOWKI INCHARGE ARRESTED

देहरादून IBST चौकी इंचार्ज को एक लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 14, 2025 at 8:39 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 9:01 PM IST 2 Min Read

देहरादून: विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लेते हुए देहरादून आईसीबीटी चौकी प्रभारी के उपनिरीक्षक देवेंद्र खुगशाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. विजिलेंस की टीम द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. देहरादून विजिलेंस के मुताबिक, पीड़ित ने सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके दोस्त और अन्य तीन लोगों के खिलाफ जावेद नाम के व्यक्ति ने बजांरावाला देहरादून में भूमि विवाद से संबंधित एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिसकी जांच आईएसबीटी चौकी इंचार्ज देवेश खुगशाल के पास है. चौकी इंचार्ज ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लगाकर बंद करने का भय दिखाकर जांच से उसके दोस्तों का नाम हटाए जाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की है. पीड़ित और उसके दोस्त रिश्वत नहीं देना चाहते हैं और चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं. विजिलेंस ने देहरादून आईएसबीटी चौकी इंचार्ज को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया (PHOTO- Vigilance)

देहरादून: विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लेते हुए देहरादून आईसीबीटी चौकी प्रभारी के उपनिरीक्षक देवेंद्र खुगशाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. विजिलेंस की टीम द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. देहरादून विजिलेंस के मुताबिक, पीड़ित ने सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके दोस्त और अन्य तीन लोगों के खिलाफ जावेद नाम के व्यक्ति ने बजांरावाला देहरादून में भूमि विवाद से संबंधित एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिसकी जांच आईएसबीटी चौकी इंचार्ज देवेश खुगशाल के पास है. चौकी इंचार्ज ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लगाकर बंद करने का भय दिखाकर जांच से उसके दोस्तों का नाम हटाए जाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की है. पीड़ित और उसके दोस्त रिश्वत नहीं देना चाहते हैं और चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं. विजिलेंस ने देहरादून आईएसबीटी चौकी इंचार्ज को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया (PHOTO- Vigilance) इस शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून ने जांच किए जाने के बाद मामला सही पाए जाने पर तत्काल ट्रैप टीम का गठन किया. टीम ने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए 14 मई को उपनिरीक्षक देवेंद्र खुगशाल चौकी प्रभारी आईएसबीटी अंतर्गत थाना पटेलनगर, देहरादून को पीड़ित से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. निदेशक सतर्कता वी मुरुगेशन ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही ट्रैप टीम को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है. ये भी पढ़ें: टिहरी की धनौल्टी तहसील में विजिलेंस का छापा, सरकारी कर्मचारी को ₹15 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

Last Updated : May 14, 2025 at 9:01 PM IST