SDM ऑफिस का चपरासी घूस लेते गिरफ्तार, 1.60 लाख के साथ निगरानी ने पकड़ा

गिरफ्तार चपरासी विनोद कुमार ( ETV Bharat )

September 16, 2025

रोहतास: बिहार के रोहतास में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. रोहतास में एसडीएम कार्यालय में कार्यरत एक चपरासी को रिश्वत के 1 लाख 60 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा गया. बिक्रमगंज से जुड़ा है मामला: मामला जिले के बिक्रमगंज से जुड़ा है. एसडीएम प्रभात कुमार के चपरासी विनोद कुमार को निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है. निगरानी ने यह कार्रवाई एसडीएम कार्यालय में की. कार्रवाई की पुष्टि निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार ने की. निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार (ETV Bharat) कई दिनों से मिल रही थी शिकायत: डीएसपी ने बताया कि बिक्रमगंज के रहने वाले राकेश कुमार से एक भूमि निराकरण कांड का निष्पादन करने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी. निगरानी की टीम पिछले कई दिनों से राकेश की शिकायत पर चपरासी विनोद कुमार की रेकी कर रही थी.