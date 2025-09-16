ETV Bharat / state

SDM ऑफिस का चपरासी घूस लेते गिरफ्तार, 1.60 लाख के साथ निगरानी ने पकड़ा

रोहतास में निगरानी विभाग ने एसडीएम के चपरासी को घूस लेते गिरफ्तार किया है. पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया.

Vigilance Action In Rohtas
गिरफ्तार चपरासी विनोद कुमार (ETV Bharat)
Published : September 16, 2025 at 5:57 PM IST

2 Min Read
रोहतास: बिहार के रोहतास में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. रोहतास में एसडीएम कार्यालय में कार्यरत एक चपरासी को रिश्वत के 1 लाख 60 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा गया.

बिक्रमगंज से जुड़ा है मामला: मामला जिले के बिक्रमगंज से जुड़ा है. एसडीएम प्रभात कुमार के चपरासी विनोद कुमार को निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है. निगरानी ने यह कार्रवाई एसडीएम कार्यालय में की. कार्रवाई की पुष्टि निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार ने की.

निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार (ETV Bharat)

कई दिनों से मिल रही थी शिकायत: डीएसपी ने बताया कि बिक्रमगंज के रहने वाले राकेश कुमार से एक भूमि निराकरण कांड का निष्पादन करने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी. निगरानी की टीम पिछले कई दिनों से राकेश की शिकायत पर चपरासी विनोद कुमार की रेकी कर रही थी.

1.60 लाख बरामद: मामला सत्य पाने के बाद मंगलवार को बिक्रमगंज एसडीएम कार्यालय टीम पहुंची. डीएसपी के अनुसार विनोद कुमार राकेश कुमार से 1 लाख 60 हजार रुपए लिए थे. टेबल पर रुपया रखा गया था. इसी के आधार पर कार्रवाई की गयी. हालांकि चपरासी का कहना है कि उसने घूस नहीं लिया है. इसकी जांच की जाएगी.

Vigilance Action In Rohtas
गिरफ्तार चपरासी विनोद कुमार (ETV Bharat)

"भूमि विवाद के मामले को निपटने के लिए यह पैसा लिया जा रहा था. पकड़ा गया विनोद कुमार ने ने बताया कि रिश्वत के पैसे में वरीय अधिकारियों का भी हिस्सा है. निगरानी इन तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है." -नरेंद्र कुमार, डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

अभियान चला रही टीम: बता दें कि निगरानी की टीम लगातार घूसखोरी व घूसखोरों के विरुद्ध सूबे में अभियान चला रही है. रोहतास में भी अब तक आधे दर्जन से ज्यादा अधिकारी और सरकारी कर्मियों को को घुस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है.

