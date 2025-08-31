ETV Bharat / state

बस्ती पहुंचे विद्या भारती के मंत्री डा. सौरभ मालवीय; बोले- अस्तित्व में बने रहने के लिये एक मानक है, एक परिवार में तीन सदस्य होने चाहिये - BASTI NEWS

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष पूरे होने पर रविवार को विद्या भारती के पूर्वी यूपी के क्षेत्रीय मंत्री बस्ती पहुंचे.

प्रेसवार्ता के दौरान विद्या भारती के क्षेत्रीय मंत्री डा. सौरभ मालवीय
प्रेसवार्ता के दौरान विद्या भारती के क्षेत्रीय मंत्री डा. सौरभ मालवीय (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 9:27 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 9:54 PM IST

4 Min Read

बस्ती/फर्रुखाबाद : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष पूरे होने पर रविवार को प्रचारक और विद्या भारती के पूर्वी यूपी के मंत्री डा. सौरभ मालवीय बस्ती पहुंचे. उन्होंने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो समाज की सेवा के द्वारा राष्ट्र हित में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अस्तित्व में बने रहने के लिये एक मानक है, एक परिवार में तीन सदस्य होने चाहिये.

प्रेसवार्ता में बस्ती पहुंचे विद्या भारती के मंत्री डा. सौरभ मालवीय. (Video credit: ETV Bharat)

'हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बयान पर अमल करना होगा' : संघ प्रमुख के एक बयान को लेकर उन्होंने कहा कि 'एक औसत मानक है कि एक परिवार के तीन सदस्य होने चाहिए, वरना वो समाज धीरे-धीरे विलुप्त हो जाता है. भारतीय पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को संतुलित करने के लिए देश के नागरिकों को तीन बच्चे अवश्य पैदा करना होगा. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघ प्रमुख के बयान पर अमल करना होगा.'

'समाज के लोगों को जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा' : उन्होंने कहा कि 'वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के निर्माण और समाज को संतुलित करने के लिए समाज के लोगों को जागरूक होकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी देश या प्रदेश की सरकार की शक्ति दो करोड़ लोगों को ही काम देने की है, इसलिए स्वरोजगार और स्वदेशी इसके लिए बेहतर ऑप्शन है जो लोगों को आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत सहिष्णु राष्ट्र है और यहां रहने वाला हर भारतीय भारत की संस्कृति को मानता है.'


12,118 विद्यालयों का संचालन : उन्होंने कहा कि 'विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान आज देश के सबसे बड़े शैक्षणिक आंदोलनों में से एक है, जो गुणवत्तापूर्ण और संस्कृति-युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. विद्या भारती का मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीयता आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रचार-प्रसार करना है. 1952 में गोरखपुर में एक विद्यालय से प्रारंभ कर यह संस्था आज 684 जिलों में 12,118 विद्यालयों का संचालन कर रही है. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में, संस्था यह सुनिश्चित करती है कि नैतिकता और चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल उपकरणों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए.'

उन्होंने कहा कि 'विद्यालयों में AI सक्षम लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल क्लासरूम अपनाए जा रहे हैं और यह सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है. वर्तमान में 507 से अधिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा चुकी है, जो AI, रोबोट कोडिंग और अन्य उभरती तकनीकों में बच्चों को हाथों-हाथ सीखने का अवसर देती हैं. वैश्विक STEM मानकों की दिशा में कार्य करते हुए भी संस्था का नैतिक मानदंड भारतीय दर्शन द्वारा निर्धारित होता है.'



उन्होंने कहा कि 'विद्या भारती विद्यार्थियों को ज्ञानवान, चरित्रवान, प्रखर राष्ट्रभक्त बनाने में सतत सक्रिय रहने के साथ ही देश की आपदा की किसी भी परिस्थिति में सहयोग के लिए तत्पर रहा है. विद्या भारती शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है. आरएसएस संगठन समाज के सभी वर्गों से आवाहन करते हैं कि वह इस प्रयास में सहभागी बनें, जिससे राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों का निर्माण हो और राष्ट्र विकसित और आत्मनिर्भर बने.'

फर्रुखाबाद में भाजपा विधायक ने कहा, टीएमसी नेता का बयान शर्मनाक : जिले में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने प्रक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता का बयान शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठाती रही है. 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों दलों की कृपा से इस देश मे प्रवेश कर गए और विभिन्न प्रकार की सुविधा इन विरोधी दलों ने उन्हें दिलवाईं.

यह भी पढ़ें : RSS की 100 साल की यात्रा को पीएम मोदी ने बताया बेहद गौरवपूर्ण, बोले- आज गर्व हो रहा

बस्ती/फर्रुखाबाद : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष पूरे होने पर रविवार को प्रचारक और विद्या भारती के पूर्वी यूपी के मंत्री डा. सौरभ मालवीय बस्ती पहुंचे. उन्होंने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो समाज की सेवा के द्वारा राष्ट्र हित में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अस्तित्व में बने रहने के लिये एक मानक है, एक परिवार में तीन सदस्य होने चाहिये.

प्रेसवार्ता में बस्ती पहुंचे विद्या भारती के मंत्री डा. सौरभ मालवीय. (Video credit: ETV Bharat)

'हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बयान पर अमल करना होगा' : संघ प्रमुख के एक बयान को लेकर उन्होंने कहा कि 'एक औसत मानक है कि एक परिवार के तीन सदस्य होने चाहिए, वरना वो समाज धीरे-धीरे विलुप्त हो जाता है. भारतीय पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को संतुलित करने के लिए देश के नागरिकों को तीन बच्चे अवश्य पैदा करना होगा. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघ प्रमुख के बयान पर अमल करना होगा.'

'समाज के लोगों को जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा' : उन्होंने कहा कि 'वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के निर्माण और समाज को संतुलित करने के लिए समाज के लोगों को जागरूक होकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी देश या प्रदेश की सरकार की शक्ति दो करोड़ लोगों को ही काम देने की है, इसलिए स्वरोजगार और स्वदेशी इसके लिए बेहतर ऑप्शन है जो लोगों को आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत सहिष्णु राष्ट्र है और यहां रहने वाला हर भारतीय भारत की संस्कृति को मानता है.'


12,118 विद्यालयों का संचालन : उन्होंने कहा कि 'विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान आज देश के सबसे बड़े शैक्षणिक आंदोलनों में से एक है, जो गुणवत्तापूर्ण और संस्कृति-युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. विद्या भारती का मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीयता आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रचार-प्रसार करना है. 1952 में गोरखपुर में एक विद्यालय से प्रारंभ कर यह संस्था आज 684 जिलों में 12,118 विद्यालयों का संचालन कर रही है. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में, संस्था यह सुनिश्चित करती है कि नैतिकता और चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल उपकरणों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए.'

उन्होंने कहा कि 'विद्यालयों में AI सक्षम लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल क्लासरूम अपनाए जा रहे हैं और यह सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है. वर्तमान में 507 से अधिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा चुकी है, जो AI, रोबोट कोडिंग और अन्य उभरती तकनीकों में बच्चों को हाथों-हाथ सीखने का अवसर देती हैं. वैश्विक STEM मानकों की दिशा में कार्य करते हुए भी संस्था का नैतिक मानदंड भारतीय दर्शन द्वारा निर्धारित होता है.'



उन्होंने कहा कि 'विद्या भारती विद्यार्थियों को ज्ञानवान, चरित्रवान, प्रखर राष्ट्रभक्त बनाने में सतत सक्रिय रहने के साथ ही देश की आपदा की किसी भी परिस्थिति में सहयोग के लिए तत्पर रहा है. विद्या भारती शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है. आरएसएस संगठन समाज के सभी वर्गों से आवाहन करते हैं कि वह इस प्रयास में सहभागी बनें, जिससे राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों का निर्माण हो और राष्ट्र विकसित और आत्मनिर्भर बने.'

फर्रुखाबाद में भाजपा विधायक ने कहा, टीएमसी नेता का बयान शर्मनाक : जिले में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने प्रक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता का बयान शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठाती रही है. 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों दलों की कृपा से इस देश मे प्रवेश कर गए और विभिन्न प्रकार की सुविधा इन विरोधी दलों ने उन्हें दिलवाईं.

यह भी पढ़ें : RSS की 100 साल की यात्रा को पीएम मोदी ने बताया बेहद गौरवपूर्ण, बोले- आज गर्व हो रहा

Last Updated : August 31, 2025 at 9:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

100 YRS JOURNEY OF RSSBASTI NEWSRASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGHराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघBASTI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.