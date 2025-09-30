ETV Bharat / state

विदिशा में लाइट न सुधारने पर हुआ कत्ल, कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक, धर्मेन्द्र और आरोपी रोहित आदिवासी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी. सोमवार रात विवाद तब बढ़ गया, जब रोहित आदिवासी ने धर्मेंद्र पर यह आरोप लगाया कि वह उसकी बिजली की लाइन जो खराब है, उसे ठीक नहीं कर रहा है. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई. जो देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई.

विदिशा: कुरवाई क्षेत्र स्थित चौकी लायरा के ग्राम बरखेड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां बीती रात करीब 9 बजे मामूली विवाद के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान धर्मेन्द्र उर्फ चुन्नीलाल अहिरवार के रूप में हुई है, जो पेशे से लाइनमैन था.

विदिशा हत्या मामले में एसपी का बयान (ETV Bharat)

युवक ने लाइटमैन को कुल्हाड़ी से मारा

आरोप है कि गुस्से में रोहित आदिवासी अपने घर गया और वहां से कुल्हाड़ी लेकर आया. इसके बाद उसने धर्मेन्द्र पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. जिससे धर्मेंद्र की मौत धर्मेन्द्र की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही कुरवाई थाना पुलिस और लायरा चौकी का दल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने हालात का जायजा लिया और आरोपी रोहित को तत्काल हिरासत में ले लिया. हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी रोहित (ETV Bharat)

विदिशा पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा "बीती रात ग्राम बरखेड़ी में आरोपी और मृतक के बीच विवाद हुआ था. रोहित ने धर्मेंद्र पर लाइट न सुधारने को लेकर नाराजगी जताई और विवाद के बाद कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

गांव में धर्मेंद्र की हत्या की खबर के बाद शोक की लहर है, कि एक मामूली विवाद में उसको मार दिया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.