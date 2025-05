ETV Bharat / state

बारिश बनी आफत, कृषि मंडी में भीगा किसानों का गेहूं, अन्नदाता का बड़ा नुकसान - VIDISHA WHEAT GOT WET IN RAIN

कृषि मंडी में ढेर किया गया गेहूं भीग कर हुआ गीला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 8:37 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:45 PM IST 2 Min Read

विदिशा: सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली. तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के बाद विदिशा जिले के मिर्जापुर क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में जोरदार बारिश शुरू हो गई. यह बारिश किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए मुसीबत बनकर आई. बारिश के बाद मंडी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गेहूं बेचने पहुंचे किसानों की फसल भीग गई. जिससे उनके चेहरे पर निराशा छा गई. भीगे गेहूं के नहीं मिलेगें उचित दाम

