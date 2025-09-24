ETV Bharat / state

विदिशा में DJ डीजे साउंड ने गिराए दुकान के सामान, परेशान व्यापारी पहुंचे SP के पास

विदिशा में डीजे के तेज साउंड से परेशान व्यापारी, दुकान पर गिर रहे सामान, शिकायत लेकर पहुंचे एसपी कार्यालय पहुंचे.

VIDISHA TRADERS TROUBLED BY DJ
विदिशा में DJ डीजे साउंड ने गिराए दुकानों के सामान (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read
विदिशा: शादी-पार्टी, त्योहारों और क्लबों डीजे की धुन पर लोग बेपरवाह थिरकते हैं, वे पूरी दुनिया को भूलकर बस उस पल को इंजॉय करते हैं और डांस करते हैं, लेकिन किसी दूसरे का शौक और खुशी कई बार दूसरों के लिए मुसीबत भी बन जाता है. ऐसा ही कुछ हाल विदिशा में देखने मिला. जहां व्यापारियों के लिए डीजे का साउंड परेशानी बन गया है. हालात यह है कि वे इसकी शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंच गए. जहां एसपी ने सारी बातों पर चर्चा के बाद संज्ञान लेने की बात कही है.

विदिशा में डीजे के साउंड से परेशान व्यापारी

शहर में लगातार बज रहे डीजे साउंड से सर्राफा व्यापारियों का हाल बेहाल है. विदिशा के सर्राफा एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से तेज साउंड को लेकर आपत्ति जताई है. व्यापारियों ने डीजे संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. सर्राफा एसोसिएशन के सदस्य राजेश सर्राफा ने बताया कि "पिछले दो दिनों से शहर में कई स्थानों पर चल रहे डीजे से व्यापारियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ दुकानों में लगी लाइटें और अन्य सामान तेज आवाज की वजह से टूटकर नीचे गिर रहे हैं.

DJ डीजे साउंड ने गिराए दुकानों के सामान (ETV Bharat)

डीजे साउंड से हार्ट पेशेंट और बीपी मरीजों को दिक्कत

इसके अलावा, तेज साउंड के कारण हृदय रोगी और ब्लड प्रेशर (BP) के मरीजों को भी असुविधा हो रही है. बीते रात एक व्यापारी को अत्यधिक परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा. राजेश ने बताया, पिछले दो दिनों में जो डीजे निकल रहे हैं, उनकी आवाज इतनी तेज है कि हमारी दुकानों में रखे सामान नीचे गिर रहे हैं. स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए हमें इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है."

DJ SOUND GOODS FALL IN SHOPS
सर्राफा एसोसिएशन ने दिया शिकायती पत्र (ETV Bharat)

एसपी बोले- DG संचालकों के साथ करेंगे बैठक

इस मामले में पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "नियमों के अनुसार तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा, हम जल्द ही व्यापारियों, डीजे संचालकों और झांकी आयोजकों के साथ बैठक करेंगे. इसमें तय मानक के अनुसार ही आवाज बजाने की हिदायत दी जाएगी. यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी."

VIDISHA DJ Sound Issue
एसपी से शिकायत करते व्यापारी (ETV Bharat)

साउंड से दुकान में गिरे सामान

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर में सीसीटीवी ने भी कई डीजे साउंड से संबंधित घटनाओं को रिकॉर्ड किया है. इन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तेज आवाज के कारण दुकानों में लगी चीजें गिर रही हैं और आसपास के लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं. व्यापारी और प्रशासन दोनों ही इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. शहरवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि आगामी आयोजनों में ध्वनि स्तर को नियंत्रित किया जाएगा.

