विदिशा से बुरहानपुर तक गणेश उत्सव की धूम, अजब गजब स्वरूपों में विराजे गणपति बप्पा

महाराष्ट्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में करीब 700 से ज्यादा स्थानों पर सार्वजनिक पंडाल सजाए गए हैं, जिसमें गणपति बप्पा अलग-अलग रूपों में विराजमान हैं. राजपुरा में स्वामी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति ने खजराना गणेश के स्वरूप में प्रतिमा स्थापित की है. इसके अलावा समितियों ने झांकियों में देशभर के अपराध से जुड़े बहुचर्चित मुद्दों को दर्शाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया है. यह झांकियां लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं.

बुरहानपुर/विदिशा : देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. लोग अपने-अपने अंदाज में गणपति की पूजा अर्चना कर महापर्व मना रहे हैं. उत्सव समितियां बड़े-बड़े पंडालों को सजाकर गणपति बप्पा को अलग-अलग रूपों में स्थापित कर 10 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान करती हैं. गणपति का यह पर्व खासकर महाराष्ट्र से लगे प्रदेशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गणेश उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाता है. हर शहर के चौक चौराहों से लेकर गलियों और घर में लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर भक्ति करते हैं.

ऑपरेशन सिंदूर झांकी बुरहानपुर (ETV Bharat)

झांकी में दिखाया गया बहुचर्चित मुद्दों को

स्वामी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति ने इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड, मेरठ का नीला ड्रम कांड, लुटेरी दुल्हन और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों पर आधारित झांकियों को जनता के सामने पेश किया है. आयोजकों का कहना है कि "इन सभी घटनाओं ने आम नागरिकों को झकझोर कर रख दिया था. हमने झांकी के माध्यम से लोगों को सतर्क और जागरूक करने का प्रयास किया है."

खजराना गणेश झांकी बुरहानपुर (ETV Bharat)

भाई-बहन की झांकी ने विदिशा में मोहा मन

गणेश पंडालों के मामले में विदिशा जिला भी पीछे नहीं है. यहां रामलीला चौराहा में सिद्धिविनायक युवा संगठन ने भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और रक्षाबंधन पर्व की भावना को दर्शाती झांकी बनाई है. इसमें संगठन ने भगवान गणेश के साथ उनकी बहन अशोक सुंदरी के प्रेम को दिखाने का प्रयास किया है. झांकी में पारिवारिक रिश्तों की गरिमा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो रहे हैं.

भगवान गणेश और उनकी बहन अशोकसुंदरी की झांकी (ETV Bharat)

विदिशा में दिखी तोपपुरा के राजा की झलक

विदिशा के तोपपुरा मोहल्ला में भगवान गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है. जिसे श्रद्धालु तोपपुरा के राजा कहते हैं. यह झांकी पूरे इलाके में आस्था का केंद्र बन चुकी है. यहां लगभग 19 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी गणेश जी की प्रतिमा है, जो सिद्धिविनायक स्वरूप में भव्य सिंहासन पर विराजमान है. उनके साथ उनकी पत्नियां रिद्धि (जो समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं) और सिद्धि (जो सफलता और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं) भी बैठी हुई हैं. भगवान के एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा और अन्य हाथों में शास्त्र व चक्र धारण किए यह प्रतिमा भक्तों को अद्भुत अनुभूति कराती है.