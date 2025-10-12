ETV Bharat / state

गोबर के दीयों से जगमग होगी विदिशा की दिवाली, जलने के बाद करेगा खाद का काम

विदिशा में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं बना रहीं गोबर से दीये, शिवराज सिंह बोले-'अंधकार दूर होगा और संस्कारों का प्रकाश होगा.'

गोबर के दीयों से जगमग होगी विदिशा की दिवाली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 8:56 PM IST

​विदिशा: इस बार दीपावली पर विदिशा की स्व-सहायता समूहों की महिलाएं एक अनोखी पहल कर रही हैं. आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षित होकर ये महिलाएं अब गाय के शुद्ध गोबर से पारंपरिक दीपक तैयार कर रही हैं. यह पहल न सिर्फ स्वदेशी परंपरा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर भी बन गई है. जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं.

गौ-आधारित उत्पादों से पर्यावरण संरक्षण

स्व-सहायता समूह की सदस्य सोनाली विश्वकर्मा बताती हैं कि "गोबर से बनाए गए दीपक दीपावली में इस्तेमाल होंगे. इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और हमें आर्थिक मदद भी मिल जाएगी. महिलाओं को अच्छा बाजार अपलब्ध कराने के लिए शहर में गोबर से बने दीयों के विशेष स्टॉल भी लगाएं जाएंगे."

विदिशा में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं बना रही गोबर से दीये (ETV Bharat)

जलने के बाद खाद का भी काम करेगा दीपक

टीममेट सचिन जैन ने बताया कि "समूह की महिलाएं सिर्फ दीपक ही नहीं बल्कि गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां सहित कई आकर्षक सजावट (डेकोरेशन) के सामान भी बना रही हैं. ये दीपक गोबर और थोड़ी मिट्टी से मिलकर बनते हैं. मिट्टी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये दीपक जलते नहीं हैं. यह पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है. इसके इस्तेमाल के बाद यदि आप इसे गमले में भी डाल देंगे तो यह खाद का काम करेगा, जिससे प्रदूषण नहीं होगा."

गोबर के दीपक से जगमगाएगी दिवाली (ETV Bharat)

'स्व-सहायता समूह से मिला प्रशिक्षण'

महिलाओं को गोबर से दीपक सहित कई डोकेरेशन के सामान बनाने का प्रशिक्षण स्व-सहायता समूहों द्वारा दिया जाता है. इस प्रशिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य आगामी उज्जैन सिंहस्थ महापर्व के दौरान करोड़ों दीपकों की भारी मांग को पूरा करना भी है. दीपावली के अवसर पर तैयार किए गए इन दीपकों को अब बाजार में बेचा जाएगा. इसके साथ ही गोबर से बने दीपक शहर के बाहर के बाजारों में भेजे जा रहे हैं. इसकी मार्केट में काफी डिमांड है. महिलाओं ने संकल्प लिया है कि इस बार उनकी तैयार की गई सामग्री से ही दीपावली जगमगाएगी.

गोबर से तैयार किए जा रहे डेकोरेशन के सामान (ETV Bharat)

'गोबर के दीयों से संस्कारों का होगा प्रकाश'

​विदिशा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रयास का अभिनंदन किया है. उन्होंने कहा "यह स्वदेशी का युग है और गौ माता के गोबर से बने दीपक अपना अलग महत्व रखते हैं." उन्होंने जनता से निवेदन किया कि दिवाली पर गोबर के दीपक लेकर जलाएं. इससे अंधकार तो दूर होगा ही इसके साथ ही संस्कारों का भी प्रकाश होगा और हमारी बहनों को रोजगार भी मिलेगा.

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की यह पहल न सिर्फ स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पारंपरिक कला और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सराहनीय कदम है.

