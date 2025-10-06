ETV Bharat / state

विदिशा का कचराघर कैसे तब्दील हुआ श्री सत्यनारायण मंदिर के रूप में? कहानी बड़ी रोचक है

शरद पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व. आज हमको रूबरू कराते हैं विदिशा के किला क्षेत्र स्थित प्राचीन सत्यनारायण मंदिर से.

Vidisha Satyanarayan Temple
विदिशा का श्री सत्यनारायण मंदिर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 7:07 PM IST

4 Min Read
विदिशा : सोमवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर विदिशा के किला क्षेत्र स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया. ये मंदिर सौ साल पुराना है. शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री सत्यनारायण की विशेष पूजा, खीर का प्रसाद और मावे के 7 लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया. इस मंदिर की कहानी कचराघर से शुरू होती है, जहां आज भगवान सत्यनारायण विराजमान हैं. मंदिर में स्थापित भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा सोने-चांदी के आभूषण और कंठमाला से सुशोभित है.

मूलचंद जटाधारी महाराज ने बनवाया मंदिर

मंदिर के पुजारी पंडित सतीश चंद्र व्यास बताते हैं "यह मंदिर लगभग एक सदी पुराना है. जिस स्थान पर आज भगवान सत्यनारायण की भव्य प्रतिमा विराजमान है, वह जगह कभी कचराघर हुआ करती थी. किले के भीतर उस समय रहने वाले मूलचंद जटाधारी महाराज वहां की बदबू और गंदगी से बहुत परेशान थे. एक दिन उन्हें स्वप्न में संकेत मिला कि इस स्थान को पवित्र किया जाए और भगवान सत्यनारायण का मंदिर बनाया जाए. उन्होंने अपनी जमा पूंजी और संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दी और मंदिर का निर्माण करवाया."

श्री सत्यनारायण मंदिर के पुजारी पंडित सतीश चंद्र व्यास (ETV BHARAT)
Vidisha Satyanarayan Temple
जयपुर से मंगाई भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा (ETV BHARAT)

जयपुर से मंगाई भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा

मंदिर के पुजारी पंडित सतीश चंद्र व्यास बताते हैं "मंदिर की स्थापना के साथ ही मूलचंद जटाधारी महाराज ने जयपुर से ढाई फीट ऊंची भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित की, जो आज भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भक्तों को आकर्षित करती है. आसपास के 5 जिलों का एकमात्र यही श्री सत्यनारायण मंदिर है. भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम के भक्त भी यहीं भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं. हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर पांचों जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं. शरद पूर्णिमा पर मंदिर परिसर में लड्डू और खीर का भोग, आरती और भक्ति संगीत का विशेष आयोजन किया जाता है."

Vidisha Satyanarayan Temple
श्री सत्यनारायण मंदिर में भगवान का श्रृंगार (ETV BHARAT)
Vidisha Satyanarayan Temple
मूलचंद जटाधारी महाराज ने बनवाया मंदिर (ETV BHARAT)

क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा

पंडित सतीश चंद्र व्यास बताते हैं "अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था. यही वह रात होती है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है. इस पवित्र रात में लोग दूध की खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं, ताकि उसमें अमृत की बूंदें समा जाएं. यह खीर बाद में औषधि के समान मानी जाती है और रोगनिवारक मानी जाती है."

मेवा के 7 लड्डू की पूजा का विशेष विधान

पंडित सतीश चंद्र व्यास के अनुसार "इस अवसर पर महिलाएं भगवान सत्यनारायण का व्रत रखती हैं और मावे के 7 लड्डू बनाती हैं. रात्रि में इन लड्डुओं की पूजा कर भगवान को भोग लगाया जाता है. यह परंपरा वर्षों से यहां की धार्मिक पहचान बन चुकी है. उनके पूर्वजों ने ही इस मंदिर की पूजा की परंपरा शुरू की थी. मूलचंद जटाधारी महाराज ने मंदिर निर्माण के बाद इसकी देखरेख का कार्य उनके दादा पंडित हरिशंकर व्यास को सौंपा था. आज उनकी पांचवीं पीढ़ी तक यह परंपरा निरंतर जारी है."

शरद पूर्णिमा पर्व कल या आज

वहीं, शरद पूर्णिमा पर्व को लेकर पुजारियों के बीच दो मत बने हुए हैं. पंडित सतीश व्यास के अनुसार "स्नान, ध्यान और व्रत के लिए सोमवार उपयुक्त है, जबकि शरद उत्सव उदयातिथि में मंगलवार को भी मनाया जाएगा. शाम को मंदिर परिसर में भगवान को भोग लगाकर 51 किलो खीर की प्रसादी श्रद्धालुओं में वितरित की जाएगी."

