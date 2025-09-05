विदिशा के श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने भक्तों को दिलाए 3 संकल्प

ETV Bharat / state

विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने दिलाए 3 संकल्प

शिवराज ने श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में किया हवन-पूजन

नशा नहीं करने का संकल्प दिलाते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले संकल्प के लिए पंजाब के बाढ़ प्रभावितों की मदद करने को कहा. उन्होंने कहा "संकट के समय में एकजुटता क्या होती है, ये हमें पंजाब से सीखना चाहिए. वहां के लोगों की सेवाभावना व सामाजिकता एकता उदाहरण है. इसलिए हम सभी लोगों को पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की जितनी मदद हो सकती है, करना चाहिए. आपदा के समय में हर भारतीय को एक-दूसरे का सहारा बनना चाहिए." उन्होंने विशेष रूप से समाजसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों से राहत कार्यों में सहयोग देने का आग्रह किया.

विदिशा : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे. साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह भी रही. गणेश उत्सव के दौरान मंदिर में आयोजित हवन-पूजन और भंडारे में शिवराज शामिल हुए. गणेश पूजन करने के बाद मंदिर में मौजूद भक्तों को शिवराज ने 3 संकल्प दिलवाए. उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन किया "ये समय की मांग है कि ये 3 संकल्प हर हालत में निभाएं. आज के बाद आप लोग अपने जानने वालों को भी ये संकल्प दिलवाएं."

स्वदेशी सामग्री से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

शिवराज ने दूसरे संकल्प के तहत लोगों से स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदने को कहा. उन्होंने कहा "अगर अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आर्थिक मजबूती आएगी. स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग आज की सबसे बड़ी जरूरत है. भारत में निर्मित सामान खरीदने से जहां देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे." उन्होंने लोगों से अपील की "विदेशी वस्तुओं के बजाय भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें."

श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में लगा 56 भोग (ETV BHARAT)

नशामुक्ति का संदेश, भूलकर भी न पीएं शराब

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरा संकल्प दिलाते हुए कहा "नशा नाश करता है शरीर का, परिवार का, पैसों का. इसलिए हमें कोई भी नशा नहीं करना चाहिए. आज सभी लोग दोनों हाथ उठाकर संकल्प लें कि कभी शराब नहीं लेंगे. क्योंकि नशा किसी भी रूप में व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए घातक है. शराब और अन्य नशीले पदार्थ न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को भी कमजोर करते हैं."

श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में भंडारा (ETV BHARAT)

विदिशा स्थित श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर (ETV BHARAT)

प्रदेश में खाद संकट के सवाल को टाल गए.

मीडिया से चर्चा के दौरान जब उनसे सतना सांसद गणेश सिंह के बयान पर सवाल पूछा गया कि किसानों को खाद के लिए कई दिन तक लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है. इसके बाद भी खाद नहीं मिल पाती. इस सवाल को शिवराज टाल गए और मुंह फिराकर आगे बढ़ गए. बता दें कि प्रदेश के हर जिले में खाद संकट विकराल है. 3 दिन पहले ही रीवा में खाद के लिए लाइनों में लगे किसानों को पुलिस ने लाठियों से खदेड़ा. इसके बाद अगले दिन मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर जिला नहीं संभल रहा है तो हटा दिए जाओगे.