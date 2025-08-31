विदिशा: जो लोग फिट रहते हैं वहीं हिट रहते हैं. शिवराज सिंह ने ये मंत्र लोगों को स्वस्थ रहने के लिए दिया है. उन्होंने खुद करीब 4.5 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि "शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल गतिविधियों में हिस्सा लें. इसके लिए उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने की बात कही है. जिसमें पूरे संसदीय क्षेत्र की टीम हिस्सा लेंगी.

शिवराज सिंह चौहान ने दिया फिट रहने का संदेश

केंद्रीय किसान कल्याण और कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में एसएटीआई परिसर से स्वामी विवेकानंद तिराहे तक साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया. उन्होंने लोगों से खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर खुद को स्वस्थ रहने की अपील की. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एसएटीआई से साइकिल चलाते हुए नगर के नीमताल, बस स्टैंड से होते हुए करीब साढ़े चार किलोमीटर दूर स्वामी विवेकानंद चौराहा पहुंचे.

शिवराज सिंह चौहान ने दिया फिट रहने का संदेश (ETV Bharat)

कृषि मंत्री के साथ बच्चों ने भी चलाई साइकिल

शिवराज सिंह चौहान के साथ कई जनप्रतिनिधि, नागरिक और स्कूली बच्चों ने भी साइकिल चलाई. शिवराज सिंह ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए तेल से निर्मित चीजों को खाने से मना किया. दरअसल, मेजर ध्यानचंद की 120वीं जन्म जयंती के अवसर पर खेल दिवस मनाया गया. जिसमें 'हर गली, हर मैदान, खेले सारा हिंदुस्तान' थीम पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया.

कृषि मंत्री के साथ बच्चों ने भी चलाई साइकिल (X/@ChouhanShivraj)

सांसद खेल महोत्सव का होगा आयोजन (ETV Bharat)

सांसद खेल महोत्सव का होगा आयोजन

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि "विदिशा संसदीय क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा. जिसमें पूरे संसदीय क्षेत्र की टीमें हिस्सा लेंगी. इसके लिए पहले गांव-गांव के खिलाड़ियों के मध्य मुकाबला होगा. जो टीम जीतेगी वह तहसील स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगी. तहसील स्तर पर जीतने वाली टीमें जिला स्तर पर खेल गतिविधियों में हिस्सा लेंगी.

इसके बाद संसदीय क्षेत्र की सभी 8 विधानसभाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. जिसमें 4 प्रतियोगिताएं क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो और कुश्ती प्रतियोगिता शामिल होगी." कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी के जीवन पर भी विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि "वे अद्भुत जादूगर थे, हॉकी के खेल में उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है"