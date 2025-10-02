ETV Bharat / state

'जय लंकेश, जय रावण बाबा' विदिशा के रावन गांव में होती है लंकापति की पूजा, नहीं होता पुतला दहन

इसे रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है. यहां रावण को दामाद मानकर पूजा जाता है. मंदसौर में रावण की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है. इसके अलावा विदिशा के रावन गांव में रावण का दहन नहीं किया जाता. ब्राह्मण समुदाय रावण को देवता की तरह पूजता है.

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं कि "पूरे देश में केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां रावण का दहन नहीं होता. बिसरख (यूपी, ग्रेटर नोएडा के पास) मान्यता है कि यह रावण का जन्म स्थान है. यहां लोग दशहरा नहीं मनाते और रावण को शिवभक्त व विद्वान मानकर पूजते हैं. दूसरा स्थान मंदसौर है.

'देश के 3 स्थानों पर रावण का नहीं होता दहन'

मंदिर में स्थापित राणव की प्रतिमा करीब 12 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी है. यह लेटी हुई प्रतिमा है और चतुर्मुखी स्वरूप की है. जिसमें रावण के हाथ में मृगछाल और उल्टा हिरण धारण किए है. सिर पर नंदी की आकृति है, जबकि पृष्ठभाग में ब्राह्मण स्वरूप दिखाई देता है. इतिहासकार गोविंद देवलिया का मानना है कि "यह प्रतिमा गुप्तकालीन है और लगभग 1500 वर्ष पुरानी होगी. वे कहते हैं कि गुप्तकालीन शिल्पकला में इस प्रकार की भव्य मूर्तियां मिलती हैं और यह प्रतिमा उसी कालखंड का प्रमाण प्रतीत होती है."

विदिशा के रावन गांव में दशहरा पर रावण की होती है पूजा (ETV Bharat)

विदिशा मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर, तहसील नटेरन में 'रावन' गांव स्थित है. गांव में रावण बाबा का मंदिर है. जहां ग्रामीण रावण की पूजा करते हैं. देशभर में जहां दशहरे पर रावण दहन होता है, वहीं इस गांव में विजयादशमी के दिन मंदिर में दीप प्रज्वलन, आरती, भंडारे और रावण चालीसा का पाठ किया जाता है. यहां बाकायदा रावण बाबा की आरती भी गाई जाती है. ग्रामीण मानते हैं कि रावण का दहन अशुभ है, जबकि उनकी पूजा करने से गांव में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

विदिशा के रावन गांव में स्थित है रावण का मंदिर

विदिशा/अनूपपुर: सनातन संस्कृति के अनुसार रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है. हर साल दशहरा पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन देश में कई स्थान ऐसे हैं जहां रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा की जाती है. देश में कई जगह रावण के मंदिर भी हैं. कुछ स्थानों पर दशहरा पर रावण दहन को शोक के रूप में भी मनाया जाता है. मध्य प्रदेश के विदिशा में भी एक गांव है, जहां रावण की पूजा की जाती है. यहां के लोग रावण को आराध्य मानते हैं. इसके अलावा अनुपपुर के आदिवासी अंचल में भी रावण को देवता माना जाता है. विजयादशमी के दिन पूजा की जाती है.

क्यों करते हैं रावण की पूजा?

रावन गांव में अधिकतर कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते हैं. उनका मानना है कि रावण भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, इसलिए वे उसे अपना आदि पुरुष मानते हैं. ग्रामीण यह भी कहते हैं कि जब वूदौ युद्ध में धन-धान्य के लिए रावण से प्रार्थना की गई थी, तब समृद्धि मिली थी. इसी विश्वास से आज भी लोग मानते हैं कि गांव की खुशहाली रावण बाबा की कृपा से है.

रावण बाबा का मंदिर (ETV Bharat)

ग्रामीण बताते हैं कि जब भी इस लेटी हुई प्रतिमा को खड़ा करने का प्रयास किया गया, गांव में अनहोनी घटी. एक बार प्रतिमा को सीधा करने पर भीषण आग लग गई थी. तभी से इसे लेटी हुई अवस्था में ही पूजने की परंपरा है और लोग इसे 'आराम करती हुई रावण प्रतिमा' कहते हैं.

तलवार वाला तालाब और राक्षस की पहाड़ी

मंदिर के सामने एक पुराना तालाब है. इसके बीचों बीच पत्थर की तलवार गड़ी हुई है, जो 5 फीट तक पानी से ऊपर दिखाई देती है और कभी डूबती नहीं. इसे रावण की तलवार माना जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि "तालाब की मिट्टी और पानी से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं.

मंदिर के सामने स्थित है पुराना तालाब (ETV Bharat)

यही वजह है कि यहां की मिट्टी विदेशों तक ले जाई जाती है." गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित पहाड़ी को 'राक्षस की पहाड़ी' कहा जाता है. लोक कथाओं के अनुसार, यहां दानव नामक दैत्य रहता था, जिसे रावण ने परास्त किया था. तभी से इस क्षेत्र में रावण की प्रतिमा स्थापित की गई.

अनूपपुर में आदिवासी करते हैं रावण की पूजा (ETV Bharat)

हर घर में गूंजता है जय लंकेश

गांव की पहचान ही रावण से है. यहां के घर, दुकानें, वाहन, पंचायत भवन और स्कूल तक 'जय लंकेश' और 'जय रावण बाबा' लिखे हैं. कई लोग अपने शरीर पर भी 'जय लंकेश' गुदवा लेते हैं. ग्रामीण वाहनों पर 'जय लंकेश' लिखवाते हैं. उनका मानना है कि बिना जय लंकेश लिखे वाहन शुभ नहीं होता. गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे लिए रावण बाबा केवल देवता ही नहीं, बल्कि शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं.

अनूपपुर के आदिवासी गांव में की जाती है रावण की पूजा

अनूपपुर के आदिवासी अंचल के देवरी गांव के लोग रावण को अपना देवता मानते हैं. दशहरा के दिन वो विधि-विधान से रावण की पूजा करते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि "ये परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है. उनके पूर्वज निरंतर दशहरा के दिन रावण की पूजा करते थे. बीच में कुछ समस्याओं के कारण 6 साल के पूजा बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से ये परंपरा शुरू हो गई."

अनूपपुर में आदिवासी करते हैं रावण की पूजा (ETV Bharat)

ग्रामीणों का मानना है कि "रावण की माता कैकसी उनके कुल से जुड़ी थीं और रावण उनके वंश का हिस्सा था. कैकसी का विवाह महर्षि विश्रवा से हुआ था, जिनसे रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ. आदिवासी समाज रावण को सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि अपना राजा और कुल का सदस्य मानता है.

उनका कहना है कि रावण का सिद्धांत था– 'जियो और जीने दो' इसी विचारधारा को जीवित रखने के लिए हर विजयादशमी पर वे रावण की पूजा उत्सव की तरह करते हैं."