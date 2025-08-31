ETV Bharat / state

साल में एक बार खुलता है विदिशा का यह मंदिर, ब्रज से आई थी राधा रानी - VIDISHA RADHA RANI TEMPLE

विदिशा के इस मंदिर के साल में एक बार खुलते हैं पट, राधा अष्टमी पर उमड़ती है भीड़, मुगलों के आक्रमण से जुड़ा है इतिहास.

VIDISHA RADHA RANI TEMPLE
साल में एक बार खुलता है विदिशा का यह मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 7:38 PM IST

4 Min Read

विदिशा: मध्य प्रदेश का विदिशा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा से समृद्ध रहा है. यहां का प्राचीन राधा रानी मंदिर अपनी विशिष्ट परंपराओं और गुप्त आराधना के कारण अनोखा स्थान रखता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पट साल में सिर्फ एक बार राधा अष्टमी के दिन आम श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं. बाकी पूरे साल मंदिर में केवल पुजारी गुप्त रूप से पूजा-अर्चना करते हैं.

1670 के आक्रमणों से जुड़ा इतिहास

मंदिर की परंपरा का इतिहास मुगलों के दौर से जुड़ा हुआ है. पंडित मनमोहन शर्मा बताते हैं कि "1670 में विधर्मियों के आक्रमण शुरू होने पर बृज क्षेत्र के लोगों ने अपने इष्टदेवों की सुरक्षा के लिए प्रतिमाओं को छिपाना शुरू किया. गोकुल के राधारंग राय मंदिर की मूर्ति को कामवन में सुरक्षित रखा गया. वहीं कई अन्य मूर्तियों को नाथद्वारा कोटा और चित्तौड़ जैसे क्षेत्रों में ले जाया गया.

ब्रज से आई थी राधा रानी (ETV Bharat)

इसी क्रम में एक अत्यंत विशिष्ट मूर्ति विदिशा तक पहुंची. लगभग 1700 ईस्वी के आसपास मनमोहन शर्मा के पूर्वज अपने अन्य भाइयों के साथ पलायन करते हुए विदिशा पहुंचे. उस समय शहर के किले के बाहर केवल जंगल और लोहांगी पहाड़ी थी. यहीं झोपड़ीनुमा मड़िया बनाकर उन्होंने जीवनयापन शुरू किया. गुप्त रूप से राधारानी की पूजा करते रहे.

मजदूरी से शुरू हुई मंदिर की नींव

शर्मा परिवार के पूर्वज मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे. लोहांगी पहाड़ी के पत्थरों से उस समय हवेलियां और भवन बनाए जा रहे थे, जिनमें उन्होंने श्रम दिया. इन्हीं दिनों भोलानाथ कानूनगो ने अपना विशाल भवन इसी इलाके में बनवाया और उनकी सहायता से राधारानी का मंदिर भी अस्तित्व में आया. उस दौर में मूर्ति की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में गुप्त पूजा-अर्चना की परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक निर्विघ्न जारी है.

Radha Ashtami 2025
पूरे साल राधा रानी की होती है गुप्त पूजा (ETV Bharat)

राधावल्लभ संप्रदाय से जुड़ी मान्यता

यह मंदिर राधावल्लभ संप्रदाय से जुड़ा है, जिसे श्रीयुत हरिवंश महाप्रभु ने आरंभ किया था. इस संप्रदाय का मुख्य आधार अद्वैत युगल तत्व है, जिसके अनुसार राधा और कृष्ण एक ही हैं. वर्तमान में गोस्वामी राधेशलाल तिलकायत इस संप्रदाय के प्रमुख स्वामी हैं.

निधियों का अद्भुत खजाना

मंदिर परिसर के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के अनुसार मंदिर में अष्टधातुओं की निधियां सुरक्षित हैं. यह वही निधियां हैं, जिन्हें बृज क्षेत्र से गंगाजी की डलियों में रखकर विदिशा लाया गया था. उस समय विदिशा का नाम कुछ और था और यहां किले के अंदर ही बस्ती हुआ करती थी, जहां आज राधारानी विराजी हैं, वह स्थान कभी घना जंगल था. मूर्तियों की सुरक्षा के लिए पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी गईं और तभी से गुप्त सेवा-पूजा की परंपरा शुरू हो गई.

400 years old radha temple
राधा रानी के मंदिर में भक्तों की लगी भीड़ (ETV Bharat)

परंपरा जो आज भी कायम

आज यह मंदिर विदिशा के नंदवाना इलाके में स्थित है. बजरिया चौराहे से भी यहां पहुंचा जा सकता है. खास बात यह है कि मंदिर के पट केवल राधा जन्मोत्सव (राधा अष्टमी) पर ही आम जनता के लिए खोले जाते हैं. इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर राधारानी के दर्शन करते हैं. राजेंद्र शर्मा का कहना है, "हमारे पूर्वजों ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उसी परंपरा को निभाते हुए हम साल में एक दिन मंदिर के पट आम लोगों के लिए खोलते हैं। शेष समय पूजा-अर्चना केवल पुजारीगण द्वारा की जाती है."

एक अद्वितीय धरोहर

विदिशा का यह राधारानी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है. बल्कि यह इतिहास की उन अनकही कहानियों को भी संजोए हुए है, जिनमें भक्ति, त्याग और सुरक्षा का संगम मिलता है. यह मंदिर आज भी इस बात का साक्षी है कि कैसे संकट के समय बृज से लाई गई निधियों को गुप्त रूप से सुरक्षित रखा गया और सदियों बाद भी वही परंपरा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाई जा रही है.

विदिशा: मध्य प्रदेश का विदिशा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा से समृद्ध रहा है. यहां का प्राचीन राधा रानी मंदिर अपनी विशिष्ट परंपराओं और गुप्त आराधना के कारण अनोखा स्थान रखता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पट साल में सिर्फ एक बार राधा अष्टमी के दिन आम श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं. बाकी पूरे साल मंदिर में केवल पुजारी गुप्त रूप से पूजा-अर्चना करते हैं.

1670 के आक्रमणों से जुड़ा इतिहास

मंदिर की परंपरा का इतिहास मुगलों के दौर से जुड़ा हुआ है. पंडित मनमोहन शर्मा बताते हैं कि "1670 में विधर्मियों के आक्रमण शुरू होने पर बृज क्षेत्र के लोगों ने अपने इष्टदेवों की सुरक्षा के लिए प्रतिमाओं को छिपाना शुरू किया. गोकुल के राधारंग राय मंदिर की मूर्ति को कामवन में सुरक्षित रखा गया. वहीं कई अन्य मूर्तियों को नाथद्वारा कोटा और चित्तौड़ जैसे क्षेत्रों में ले जाया गया.

ब्रज से आई थी राधा रानी (ETV Bharat)

इसी क्रम में एक अत्यंत विशिष्ट मूर्ति विदिशा तक पहुंची. लगभग 1700 ईस्वी के आसपास मनमोहन शर्मा के पूर्वज अपने अन्य भाइयों के साथ पलायन करते हुए विदिशा पहुंचे. उस समय शहर के किले के बाहर केवल जंगल और लोहांगी पहाड़ी थी. यहीं झोपड़ीनुमा मड़िया बनाकर उन्होंने जीवनयापन शुरू किया. गुप्त रूप से राधारानी की पूजा करते रहे.

मजदूरी से शुरू हुई मंदिर की नींव

शर्मा परिवार के पूर्वज मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे. लोहांगी पहाड़ी के पत्थरों से उस समय हवेलियां और भवन बनाए जा रहे थे, जिनमें उन्होंने श्रम दिया. इन्हीं दिनों भोलानाथ कानूनगो ने अपना विशाल भवन इसी इलाके में बनवाया और उनकी सहायता से राधारानी का मंदिर भी अस्तित्व में आया. उस दौर में मूर्ति की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में गुप्त पूजा-अर्चना की परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक निर्विघ्न जारी है.

Radha Ashtami 2025
पूरे साल राधा रानी की होती है गुप्त पूजा (ETV Bharat)

राधावल्लभ संप्रदाय से जुड़ी मान्यता

यह मंदिर राधावल्लभ संप्रदाय से जुड़ा है, जिसे श्रीयुत हरिवंश महाप्रभु ने आरंभ किया था. इस संप्रदाय का मुख्य आधार अद्वैत युगल तत्व है, जिसके अनुसार राधा और कृष्ण एक ही हैं. वर्तमान में गोस्वामी राधेशलाल तिलकायत इस संप्रदाय के प्रमुख स्वामी हैं.

निधियों का अद्भुत खजाना

मंदिर परिसर के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के अनुसार मंदिर में अष्टधातुओं की निधियां सुरक्षित हैं. यह वही निधियां हैं, जिन्हें बृज क्षेत्र से गंगाजी की डलियों में रखकर विदिशा लाया गया था. उस समय विदिशा का नाम कुछ और था और यहां किले के अंदर ही बस्ती हुआ करती थी, जहां आज राधारानी विराजी हैं, वह स्थान कभी घना जंगल था. मूर्तियों की सुरक्षा के लिए पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी गईं और तभी से गुप्त सेवा-पूजा की परंपरा शुरू हो गई.

400 years old radha temple
राधा रानी के मंदिर में भक्तों की लगी भीड़ (ETV Bharat)

परंपरा जो आज भी कायम

आज यह मंदिर विदिशा के नंदवाना इलाके में स्थित है. बजरिया चौराहे से भी यहां पहुंचा जा सकता है. खास बात यह है कि मंदिर के पट केवल राधा जन्मोत्सव (राधा अष्टमी) पर ही आम जनता के लिए खोले जाते हैं. इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर राधारानी के दर्शन करते हैं. राजेंद्र शर्मा का कहना है, "हमारे पूर्वजों ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उसी परंपरा को निभाते हुए हम साल में एक दिन मंदिर के पट आम लोगों के लिए खोलते हैं। शेष समय पूजा-अर्चना केवल पुजारीगण द्वारा की जाती है."

एक अद्वितीय धरोहर

विदिशा का यह राधारानी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है. बल्कि यह इतिहास की उन अनकही कहानियों को भी संजोए हुए है, जिनमें भक्ति, त्याग और सुरक्षा का संगम मिलता है. यह मंदिर आज भी इस बात का साक्षी है कि कैसे संकट के समय बृज से लाई गई निधियों को गुप्त रूप से सुरक्षित रखा गया और सदियों बाद भी वही परंपरा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाई जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIDISHA NEWSRADHA ASHTAMI 2025400 YEARS OLD RADHA TEMPLETEMPLE GATE OPEN ONCE A YEARVIDISHA RADHA RANI TEMPLE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

साल में एक बार खुलता है विदिशा का यह मंदिर, ब्रज से आई थी राधा रानी

मन की बात में PM मोदी ने दी अच्छी खबर, शहडोल मिनी ब्राजील के खिलाड़ी जाएंगे जर्मनी

नीमच में मगरमच्छ ने बुजुर्ग को बनाया निशाना, छतों से सुनाई दिया शोर, गांव में मची भगदड़

पन्ना में किसानों के चेहरे पर दिखी हीरे की चमक, बेशकीमती डायमंड ने खोली किस्मत, पूरे होंगे सपने

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.