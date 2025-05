ETV Bharat / state

जिसे शब्द नहीं मिले उसे परिवार मिला, 10 साल बाद कलेजे के टुकड़े को पाकर फफक पड़ा परिवार - VIDISHA POLICE REUNITED MISSING BOY

10 साल पहले गुम हुए बेटे को विदिशा पुलिस ने परिवार से मिलाया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:30 PM IST 2 Min Read

विदिशा: मध्य प्रदेश की विदिशा पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. 10 साल पहले लापता हुए मूकबधिर बच्चे को विदिशा पुलिस ने खोज निकाला है. पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सौंप दिया है. बच्चे को देख परिजन भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू थे. उनका कहना था कि हम तो आस छोड़ चुके थे कि बेटे को अब हम कभी देख पाएंगे. अगर आज हम अपने बेटे से मिल सकें तो इसका सबसे श्रेय विदिशा पुलिस को जाता है." माता-पिता ने छोड़ दी थी आस

Last Updated : May 9, 2025 at 1:30 PM IST